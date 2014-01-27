1200 فرصت شغلی در لرستان ایجاد می شود

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بهره برداری از طرح های مصوب در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان هزار و 200 فرصت شغلی در استان ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه طی 9 ماه نخست سالجاری 12 جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در لرستان برگزار شده است افزود: در مجموع در این جلسات 59 طرح اشتغالزا به تصویب رسیده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به تسهیلات اختصاص یافته به این تعداد طرح اشتغالزا لرستان تصریح کرد: تسهیلات ریالی تصویب شده برای اجرای این طرحها یک هزار و 100 میلیارد ریال بوده است.

ویسکرمی همچنین میزان تسهیلات ارزی اختصاص یافته به این تعداد طرح اشتغالزا لرستان را 22 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی و بنگاههای اقتصادی زود بازده عنوان کرد.

وی با بیان اینکه حدود 80 درصد از حجم تسهیلات پرداخت شده مربوط به طرحهای صنعتی بوده است عنوان کرد: همچنین حدود 25 درصد نیز مربوط به بخش تعاونیها بوده است.

