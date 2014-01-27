گود زورخانه هاي خراسان رضوي ميزبان برنامه هاي ويژه دهه فجر/110 هزار ورزشكار سازمان يافته در استان

محسن پورتقي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: در دهه فجر امسال و در مراسم راهپيمايي 22 بهمن ماه جامعه ورزشي استان مانند سال هاي گذشته حضوري پر رنگ خواهند داشت.

وي همچنين از اجراي برنامه هاي متعدد ورزشي در خراسان رضوي خبر داد و اظهار كرد: يكي از برنامه هاي شاخص ما در اين دهه برگزاري مراسم ويژه همزمان با دهه فجر در همه گودهاي زورخانه هاي خراسان رضوي است .

پورتقي همچنين از برگزاري جشن گلريزان در گودهاي منتخب استان خبر داد و بيان كرد: در گود هاي منتخب هر شهرستاني جشن گلر يزان برگزار خواهد شد.

وي به برگزاري همايش دوچرخه سواري و كوهپيمايي خانوادگي اشاره و اظهار كرد: علاوه بر برگزاري مسابقات متعدد در رشته هاي مختلف ورزشي يكسري برنامه هاي همگاني مانند همايش دوچرخه سواري و كوهپيمايي خانوادگي نيز در دهه فجر برگزار خواهد شد.

رئيس گروه توسعه ورزش قهرماني خراسان رضوي به حضور 110 هزار ورزشكار سازمان يافته داراي بيمه ورزشي در استان اشاره و تصريح كرد: اين آمار تا پايان سال افزايش خواهد يافت.

وي افزود: تعداد ورزشكاران بيمه شده استان در پايان سال گذشته 137 هزار نفر بوده كه ما انتظار داريم آمار ورزشكاران بيمه شده ما تا پايان سال جاري به آمار سال گذشته نزديك شود.