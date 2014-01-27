افتتاح پروژه هاي عمراني در كردستان/برنامه هاي فرهنگي و ورزشي دهه فجر در استان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه چند روز تا آغاز ایام الله دهه مبارک فجر باقي است، در استان کردستان و شهرستان ها تابعه ستادهاي دهه فجر با محوریت برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های این ایام تشكيل شده است و به همين دليل شامگاه يكشنبه و در نشست خبری مسئولان كميته هاي 22 گانه ستاد دهه فجر استان مهمترين برنامه هاي در دست اجرا اعلام شد.

در اين جلسه كه در محل سالن دولت استانداري كردستان برگزار شد، مهمترين برنامه هاي كميته هاي 22 گانه در بخش ها و حوزه هاي مختلف اعلام شد و مقرر شد كه اطلاع رساني بهتري در راستاي معرفي اين برنامه ها در سال جاري از سوي كميته هاي مختلف صورت گيرد.

انقلاب اسلامی ایران دارای هویت مستقل اسلامی است

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کردستان در ابتداي اين نشست خبری کمیته های 22 گانه گرامیداشت دهه فجر گفت: انقلاب اسلامی ایران تغییرات اساسی در همه ابعاد به وجود آورد و ثابت کرد دارای هویت مستقل اسلامی بوده و از دیگر انقلاب ها متمایز است.

محمد قاسم سیاوشی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین و عمیق ترین انقلاب ارزشی و فکری ریشه ای دیرین در باورها و اعتقادات دینی ملت مسلمان ایران و سایر مسلمانان جهان دارد.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران به دلیل عدم وابستگی به شرق و غرب در طول 35 سال گذشته در همه زمینه های، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دارای رشد بوده و توفیقات دوچندان داشته است.

رئیس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کردستان بیان کرد: ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی کردستان با 22 کمیته استانی و 10 ستاد شهرستانی تمام برنامه ریزی های لازم را برای برگزاری مراسم و ویژه برنامه های مختلف نظیر نمایشگاه ها، جشن های انقلاب، مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری انجام داده است که امید می رود با همراهی مردم همیشه در صحنه و آگاه کردستان شاهد برپایی جشن بزرگ انقلاب در این استان باشیم.

93 برنامه مذهبی در دهه فجر برگزار می شود

نماینده کمیته انجمن‌ها و کانون‌های اسلامی ستاد دهه فجر کردستان گفت: به یاری خداوند در دهه مبارک فجر 93 برنامه دینی و مذهبی در سطح استان برگزار می شود.

حجت الاسلام علي محسن منتشلو اظهار داشت: ارائه خدمات صادقانه نظام باید اولویت کاری مسئولان باشد چرا که آگاهی بخشی و صداقت دو اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به این مطلب که انقلاب اسلامی نظامی مبتنی بر آموزه های دینی است، افزود: برگزاری برنامه های دینی و مذهبی در این ایام با توجه به هجمه های فرهنگی دشمنان ضروری است.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان سنندج بیان کرد: مساجد پایگاه انقلاب بود و برگزاری مراسمات و جشن های انقلاب در مساجد نشان از ایستادگی بر اصل انقلاب است.

حجت الاسلام منتشلو یادآور شد: اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان آمادگی همکاری های لازم را با کمیته های 22 گانه برگزاری مراسمات دهه فجر دارد.

برگزاری جشن ازدواج 35 زوج طلبه کردستانی در دهه فجر

معاون فرهنگی و امور روحانیان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور هم به برنامه هاي حوزه روحانيون اشاره كرد و افزود: به یاری خداوند متعال 35 طلبه کردستاني همزمان با دهه مبارک فجر سنت حسنه ازدواج را به جایی می آورند.

حجت‌ الاسلام مهدی صفرزاده یادآور شد: برگزاری هشت کارگاه آموزشی عفاف و حجاب ویژه خواهران طلاب در شهرستان‌ های استان، مسابقات ورزشی با همکاری سازمان بسیج طلاب، افتتاح هشت کانون فرهنگی و هنری مساجد از دیگر فعالیت های این کمیته در این ایام مبارک است.

وی گفت: 9 زوج طلبه شیعه و 27 زوج دیگر طلبه اهل سنت هستند که به یاری خداوند متعال در این ایام مبارک سنت حسنه پیامبر (ص) را به جای می آورند.

معاون فرهنگی و امور روحانیان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: برگزاری مراسم دهه فجر در پنج مدرسه شاخص استان، برگزاری محفل انس با قرآن در 10 شهرستان کردستان از دیگر برنامه های مرکز بزرگ غرب کشور در دهه مبارک فجر است.

‌صفرزاده بیان کرد: برگزاری هشت گفتمان عفاف و حجاب در هشت شهرستان، برگزاری رقابت‌ های ورزشی توسط بسیج طلاب استان با همکاری مرکز اسلامی ویژه طلاب جوان، برگزاری همایش امام خمینی (ره)، احیاگر سنت نبوی توسط مرکز بزرگ با حضور و مشارکت سایر اعضای کمیته، برگزاری یادواره یکی از شهدای شاخص انقلاب در شهرستان سقز به نام شهید علومی توسط مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و بسیج طلاب کردستان از جمله برنامه های این ایام مبارک است.

وی افزود: چاپ و انتشار ویژه ‌نامه تبیان با تیراژ دو هزار نسخه ویژه دهه فجر، برگزاری مراسم جشن انقلاب ویژه روحانیون در همه شهرستان ‌ها، دیدار علمای اهل تشیع و تسنن با نماینده ولی فقیه در روز نخست ایام دهه فجر بخش دیگری از برنامه‌ ها است.

معاون فرهنگی و امور روحانیان مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور بیان کرد: اعزام مبلغ به مساجد و مراسمات و مدارس سطح استان به منظور سخنرانی در ایام دهه فجر، برگزاری 10 محفل قرآنی در 10 شهرستان با همکاری سایر اعضای کمیته و با محوریت اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از برنامه های این ایام مبارک است.

دفتر نمایندگی اوقاف در کامیاران و دیواندره افتتاح می شود

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي استان کردستان اظهار داشت: دو دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه استان در شهرستان های کامیاران و دیواندره به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح می شوند.

سلمان روحی گفت: با توجه به اینکه انقلاب از مساجد آغاز شد به همين دليل هم مساجد به عنوان پایگاه‌ های اصلی انقلاب شناخته می شود و باید با آذین بندی و برگزاری برنامه های دهه فجر جایگاه این مکان مقدس را در پیروزی انقلاب اسلامی حفظ کنیم.

وی افزود: غبار روبی مساجد، برگزاری محافل انس با قرآن در زیارتگاه هاجره خاتون و امامزاده پیرمحمد سنندج، برگزاری برنامه ‌های مولودی ‌خوانی به صورت پررنگ با رویکرد انقلاب از جمله برنامه‌ های این کمیته در روزهای دهه فجر است.

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي استان کردستان بیان کرد: برگزاری نمایشگاه، طراحی 22 پوستر به مناسبت 22 بهمن و نصب در مساجد و بقاع متبرکه، مکاتبه با مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور به منظور استفاده از روحانیون برای سخنرانی در نمارجمعه‌ ها از برنامه های این ایام مبارک است.

همایش انقلاب، سبک زندگی اسلامی و منزلت خانواده در کردستان برگزار می شود

مسئول کمیته بانوان ستاد دهه فجر کردستان از برگزاری همایشي با عنوان انقلاب، سبک زندگی اسلامی و منزلت خانواده و نقش الگویی حضرت معصومه در روز 19 بهمن ماه و در همه شهرستان‌های استان خبر داد.

سهیلا نصرصادقی گفت: آگاهی بخشی در ارتباط با جایگاه زن در نظام و تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی در راستای ایجاد زمینه برای پیشرفت بانوان یکی از برنامه‌ های کمیته بانوان در دهه فجر سال جاری است.

وی افزود: تجلیل از مادران و همسران شهدا، جانبازان، اسرا و بانوان تاثیرگذار و موفق، بصیرت ‌افزایی جوانان در ارتباط با پیروزی انقلاب و رشادت‌ها و شهادت‌ها دیگر برنامه‌های این ایام مبارک است.

مسئول کمیته بانوان ستاد دهه فجر کردستان بیان کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با خانواده شهدا، پیاده‌ روی بانوان و برگزاری محفل انس با قرآن، تجلیل از بانوی موفق روستایی، اهدای خون، برگزاری همایشي با عنوان انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی و منزلت خانواده و نقش الگویی حضرت معصومه از برنامه‌های این کمیته در ایام پیروزی انقلاب اسلامی است.

نصر صادقی یادآور شد: برنامه مولودی ‌خوانی شکرانه فجر توسط تشکل‌ های مردمی بانوان، بازدید از کمپ ترک اعتیاد بانوان و بند نسوان، برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه ‌ها، همایش تجلیل از بانوان هنرمند، برگزاری مسابقات ورزشی، دیدار با استاندار، برگزاری نمایشگاه و مسابقات فرهنگی و کتاب‌خوانی از دیگر برنامه های ایام الله دهه فجر است.

95 برنامه ورزشی فرهنگی در شهرستان‌ های کردستان برگزار می‌ شود

عضو کمیته ورزش ستاد دهه فجر کردستان گفت: علاوه بر برنامه‌ هایی که در مرکز استان برگزار می‌ شود 95 برنامه ورزشی و فرهنگی در سایر شهرستان‌ های استان برگزار می شود.

محمود ضیا‌پور اظهار داشت: به یاری خداوند در دهه فجر امسال اداره کل ورزش و جوانان در سه حوزه عمرانی، فرهنگی و ورزشی برنامه های ویِژه ای را اجرا می کند.

6 مدرسه کردستان در دهه مبارک فجر مقاوم سازی می شود

مسئول کمیته دانش آموزی استان کردستان گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر شش مدرسه استان کردستان مقاوم سازی می شوند.

سالار عرفانی نسب اظهار داشت: با توجه به تاکیدات استاندار در راستای افتتاح پروژه ها آموزش و پرورش مقام سازی را اولویت کاری خود دانسته و به یاری خداوند در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر به دانش آموزان استان شش مدرسه مقاوم سازی می شود.

وی افزود: نواختن زنگ انقلاب به طور همزمان با سراسر کشور در مدارس کردستان، برگزاری 415 یادواره شهدای دانش آموزی در 415 مدرسه کردستان، برگزاری مسابقات فرهنگی، علمی ورزشی و المپیادها، همایش کوهپیمایی دانش ‌آموزان در شهرستان‌ها، تجلیل از مدال ‌آفرینان دانش ‌آموز عرصه ورزش از جمله برنامه های دهه مبارک فجر است.

جشن انقلاب در 10 شهرستان کردستان برگزار می شود

مسئول کمیته فرهنگی هنری دهه فجر کردستان گفت: در دهه فجر امسال 10 جشن انقلاب در 10 شهرستان استان برگزار می شود.

جلال قلعه‌ شاخانی اظهار داشت: اکران فیلم ‌های سید‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی فیلم فجر همزمان با تهران از 15 تا 25 بهمن ماه در سینماهای مرکز استان، برپایی نمایشگاه، سرکشی و دیدار با اهل فرهنگ و هنر نیز از دیگر برنامه های این ایام مبارک است.

دهه فجر بستر مناسبی برای بازگو کردن دستاورده های انقلاب است

عضو کمیته اطلاع ‌رسانی دهه فجر کردستان گفت: دهه فجر بستر مناسبی برای بازگو کردن دستاوردهای انقلاب و نظام به آحاد جامعه است.

سید صداقت موسوی اظهار داشت: مأموریت اصلی کمیته اطلاع ‌رسانی انعکاس اقدامات انجام شده توسط دستگاه های مختلف در راستای جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است.

160برنامه در ایام الله دهه فجر برگزار می شود

معاون فرهنگی سپاه بیت ‌المقدس و نماینده کمیته بسیج و نیروهای مسلح ستاد دهه فجر انقلاب اسلامي استان کردستان گفت: به مناسبت ایام با برکت دهه فجر نیروهای مسلح استان 160 برنامه را در استان اجرا می کنند.

مطلب نوری اظهار داشت: برگزاری رژه موتورسواران در 12 بهمن ماه از مسیر فرودگاه سنندج تا میدان آزادی، گلباران مسیر فرودگاه تا میدان آزادی، دیدار نماینده ولی فقیه با نیروهای مسلح، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، برگزاری صبحگاه مشترک در 19 بهمن ماه روز نیروی هوایی در لشکر 28 پیاده کردستان از جمله برنامه های ایام مبارک دهه فجر است.

زندگینامه 35 شهید کردستان در دهه فجر تدوین می شود

مسئول کمیته ایثارگران استان کردستان گفت: در ایام الله دهه مبارک فجر زندگینامه 35 شهید کردستان که در دوران انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل شده اند تدوین می شود.

محمد سلیمانی اظهار داشت: اقتدار و عزت امروز انقلاب اسلامی مرهون خون شهدا و از خود گذشتگی دلاورمردان انقلاب و هشت سال دوران دفاع مقدس است.