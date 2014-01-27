آذرمی سکان معاونت سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه را به دست گرفت

جلال منکرسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز دوشنبه با حضور معاونت سیاسی جدید استانداری کرمانشاه، تغییر و جابه جایی در این معاونت انجام شد.

منکرسی گفت: "آیت الله آذرمی" در این سمت منصوب شده است و سکان مدیریت سیاسی و امنیتی استانداری با ایشان خواهد بود که البته تجربه او در این حوزه کم نیست که با همکاری سایر نیروهای استان مطمئنا با روند خوبی شروع به کار خواهد کرد.

معاون سیاسی پیشین استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه مشاور استاندار در حوزه سیاسی به وی پیشنهاد شده است اظهار داشت: جابه جایی حق طبیعی استاندار است و ایشان باید با توجه به خواسته ها و اهدافی که دارد تیم کاری خود را انتخاب کند.

گفتنی است آیت الله آذرمی سابقه فرمانداری شهر تهران را در کارنامه خود دارد.