به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمو بری که به منظور بازدید از بناهای تاریخی وگردشگری استان وارد فرودگاه کرمان شد، اظهار داشت: مهمترین هدف از سفر به استان تاریخی کرمان، بازدید از ارگ تاریخی بم و جاذبه‌های تاریخی و گردشگری این استان است.

وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا با بیان اینکه فرهنگ می‌تواند به گفتگو بین دو کشور ایران و ایتالیا کمک کند، افزود: فرهنگ همواره در افزایش سطح تعاملات بین کشورها تاثیرگذار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ایران و ایتالیا از پیشینه تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردار هستند، تصریح کرد: باید از این تشابهات فرهنگی برای ایجاد فرصت گفتگو بین دو کشور بهره برد.

ماسیو با بیان اینکه در مدت حضور در ایران، شاهد میهمان‌نوازی و پذیرایی خوب مقامات و مردم ایران بودم، گفت: بی‌شک در کرمان نیز شاهد این میهمان‌نوازی با توجه به سابقه فرهنگی این استان هستم.

وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا با اشاره به اینکه در کرمان فرصت افزایش همکاری‌ها در زمینه مرمت ارگ تاریخی بم فراهم می‌شود، تصریح کرد: مهمترین هدف سفر به کرمان، بررسی راهکارهای فرهنگی برای مرمت و بازسازی این ارگ تاریخی است.

وی گفت: توافقنامه حفاظت از ارگ تاریخی بم بین ایران و ایتالیا نهایی می‌شود.

علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان نیز در دیدار با وزیر میراث، فعالیت های فرهنگی و جهانگردی ایتالیا بر آمادگی استان برای تاسیس شرکت مشترک گردشگری و سرمایه گذاری در کویر تاکید کرد.

وی کرمان را از استان های امن و موردعلاقه گردشگران خارجی و داخلی برشمرد و گفت: در برنامه های توسعه استان به گردشگری و صنعت توریسم توجه ویژه ای شده است.

استاندار کرمان تصریح کرد: بیش از 600 اثر تاریخی و فرهنگی و سه اثر ثبت جهانی ارگ بم، باغ شاهزاده و میمند به عنوان نقاط روشن گردشگری و تاریخی استان کرمان منصوب می شود.

