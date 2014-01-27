بخشداری ها مسئول پیگیری مکان برای تأسیس کتابخانه در روستاهای تویسرکان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شرکایی صبح سه شنبه در در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي اين شهرستان بیان کرد: مشارکت در امور کتابخانه بسیار مهم است و ارگانها و دستگاه های باید همکاری لازم را با نهاد کتابخانه های عمومی داشته باشند.

فرماندار شهرستان تویسرکان اظهار داشت: هیچ کار مثبتی بدون تلاش بی وقفه مجموعه به نتیجه نخواهد رسید و دلسوزی مسئولین انجمن باعث کسب رتبه دوم در استان همدان شده است.

وی افزود: افتتاح اولین کتابخانه استان همدان در شهرستان تویسرکان نشان از علاقه مندی مردم این خطه به فرهنگ مطالعه است که این موضوع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

شرکایی با بیان اینکه باید همه توان خود را در جهت خدمت خوب و صادقانه به مردم به کار گیریم، اضافه کرد: با نصب تابلوها و اطلاع رسانی مناسب می توانیم کتابخانه را مطمئن ترین مکان برای گذران اوقات فراغت فرزندان به خانواده ها معرفی کنیم.

وی بخشداری ها را مسئول پیگیری مکان برای تأسیس کتابخانه های عمومی در سطح روستاهای شهرستان تویسرکان عنوان کرد.