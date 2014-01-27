محمد قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: چهره‌هاي مطرح و آينده‌دار كاراته استان قم که هم اكنون در تيم كاراته تجهیزات رزمی سامکوه قم فعاليت مي‌كنند در هر دو مرحله سپری شده از پيكارهاي ليگ نوجوانان باشگاه‌هاي كشور با تمام توان برابر تيم‌هاي مدعي و نفرات ملي‌پوش آنها به ميدان رفتند.

وي افزود: تيم كاراته نوجوانان تجهیزات رزمی سامکوه قم در مسابقات امسال ليگ كاراته نوجوانان باشگاه‌هاي كشور بعد از اینکه مرحله نخست را با اقتدار پشت سر گذاشت، در مرحله دوم در گروه دوم قرار گرفت و در تلاش براي صعود به مرحله نهایی به با تيم‌هاي شهید مقدسی، شهرداری سیرجان، شهرداری اراک، شهید بیطرفان قم و شوتوکان wskf اصفهان به رقابت پرداخت.

سرمربي تيم كاراته نوجوانان تجهیزات رزمی سامکوه قم در ادامه با اشاره به عملكرد تيمش در پيكارهاي امسال ليگ كاراته نوجوانان باشگاه‌هاي كشور،‌ اظهار داشت: در پيكارهاي مرحله دوم كه هفته پایانی آن در سالن شهدای پنجم مرداد شهر اراک به انجام رسيد، مقابل حريفان خود پیروزی های با ارزشی به دست آورديم و تيم تجهیزات رزمی سامکوه با اقتدار در صدر جدول رده‌بندي جاي گرفت.

وي بيان داشت: مسابقات هفته پایانی از دور دوم ليگ نوجوانان كاراته باشگاه‌هاي كشور سطح بسيار بالايي داشت اما در اين هفته كاراته‌كاهای تيم تجهیزات رزمی سامکوه قم در سه ديدار حساس مقابل رقبا بهترين مبارزه‌هاي خود را ارائه كرده و به برتري قاطع برابر حريفان خود دست يافتند.

قدیمی عنوان داشت: 12 تیمی که در پایان مسابقات مرحله مقدماتی فصل جاری لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور موفق به کسب مجوز صعود به مرحله دوم شده بودند در دو گروه شش تیمی بازی های این مرحله را همچون مرحله اول برگزار کردند.

وی ابراز کرد: در واقع بازی ها به شکل دوره ای به انجام رسید و در نهایت از هر گروه دو تیم مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی و پایانی مسابقات فصل جاری لیگ کاراته قهرمانی نوجوانان باشگاه‌های کشور را به دست آورد، ضمن اینکه به غیر از محمد قدیمی که هدایت تیم کومیته تجهیزات رزمی سامکوه قم را بر عهده دارد، علی سلطانی نیز هدایت کاتاروهای این تیم را عهده دار است.

جدول رده بندی لیگ جوانه های کاراته کشور در گروه های دو گانه:

گروه اول:

1-تجهیزات رزمی سامکوه/ 12 امتیاز تیمی و 108 امتیاز انفرادی

2-شهید مقدسی/ 9 امتیاز تیمی و 96 امتیاز انفرادی

3-شهرداری سیرجان/9امتیاز تیمی و 94 امتیاز انفرادی

4-شهرداری اراک / 9 امتیاز تیمی و 84 امتیاز انفرادی

5-شهید بی طرفان قم/ 3 امتیاز تیمی و 47 امتیاز انفرادی

6-شوتوکان wskf اصفهان/ صفر امتیاز تیمی و صفر امتیاز انفرادی

گروه دوم:

1-شهاب گازسوز قم/ 15 امتیاز تیمی و 108 امتیاز انفرادی

2-هیات کاراته البرز/12 امتیاز تیمی و 92 امتیاز انفرادی

3-جوانه های سرزمین شاد/ 9 امتیاز تیمی و 79 امتیاز انفرادی

4-تولیدبرق هرمزگان/6 امتیاز تیمی و 69 امتیاز انفرادی

5-شهید داورزنی قرچک/ صفر امتیاز تیمی و 18 امتیاز انفرادی

6-باشگاه آرش ماکو/ صفر امتیاز تیمی و 18 امتیاز انفرادی