1.7 ميليون سهم در تالار بورس خراسان شمالي معامله شد

جواد خاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: هفته گذشته در مجموع یک میلیون و 723هزار و 116 سهم به ارزش هفت میلیارد و 781 میلیون و 667 هزار و 324 ریال در تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي خريد و فروش شد.

او ارزش خريد سهام در تالار بورس استان در هفته گذشته را سه ميليارد و 847 ميليون و 950 هزار و 620 ريال و ارزش فروش سهام را سه ميليارد و 933 ميليون و 716 هزار و 722 ريال ذكر كرد.

اين مسئول اظهار داشت: تعداد و ارزش معاملات سهام در تالار بورس استان در هفته گذشته به نسبت هفته پيش از آن كاهش چشمگيري داشت، او اضافه كرد كه اين مسئله ناشي از مشخص نبودن قیمت حامل های انرژی و تصويب نشدن لایحه بودجه سال 93 و مشخص نبودن سیاست بودجه ای دولت است به گونه اي كه فعاليت هاي بورس در سراسر كشور دچار ركود شده است.

به گفته خاني همچنين در هفته گذشته 14 نفر براي دريافت كد بورسي جديد به تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي مراجعه كردند.

وي در ادامه عنوان كرد كه در دي ماه امسال بيش از 13 ميليون و 554 هزار سهم به ارزش معاملاتي 53 ميليارد و 166 ميليون ريال در تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي معامله شد.

خاني اضافه كرد: اين ميزان معاملات سهام در دي ماه امسال به نسبت ماه پيش (آذرماه) از نظر تعداد سهام رد و بدل شده 50 درصد و از نظر ارزش سهام 37 درصد كاهش داشت.

به گفته وي همچنين از ابتداي امسال تاكنون بيش از 120 ميليون فقره سهم به ارزش بيش از 510 ميليارد ريال در تالار بورس منطقه اي خراسان شمالي خريد و فروش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تالار بورس منطقه ای خراسان شمالی از مهر ماه سال 89 به عامليت بانک کشاورزی خراسان شمالی در مرکز این استان راه‌اندازی شده و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه به غیر از روزهای تعطیل، فعالیت های داد و ستد سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس را انجام می‌دهد.