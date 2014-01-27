135 پروژه راهسازی در مازندران در دست اجراست

علی اکبر ییلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح ها در محورهای اصلی و فرعی به طول 516 کیلومتر در دست ساخت است.

وی اظهار داشت: این پروژ ها شامل شش دستگاه پل، 20 دستگاه زیر گذر، پنج ستگاه روگذر، 12 دستگاه دوربرگردان و ... است.

وی متوسط پیشرفت فیزیکی این طرح ها را 45 درصد اعلام کرد و گفت: 135 قرارداد در زمینه اجرای این طرح ها با پیمانکاران مختلف منعقد شده است.

ییلاقی اظهار داشت: این پروژه ها از غرب تا شرق استان در دست اجرا است که در راستای چهاربانده شدن محورها در حال اقدام است.

مدیر ساخت و توسعه راههای مازندران یادآورشد: از شاخص ترین پروژه های راهسازی استان، محور آمل به چمستان است که طول قرارداد 42 کیلومتر مبلغ قرارداد آن 30 میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: محور هراز به کناره از دیگر پروژه های مهم است و جاده آمل – بابل، بهشهر – زاغمرز از دیگر محورهایی است که پروژه هایی راهسازی در آن انجام می شود.

ییلاقی گفت: یک پروژه 55 کیلومتری به اتفاق راه و شهرسازی قزوین درحال انجام است، پروژه تنکابن به الموت قزوین است.

وی اعتبار این پروژه را 400 میلیارد به پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیاء اعلام کرد و گفت: مجری این پروژه اداره کل راه و شهرسازی قزوین است و مازندران نیز همکاری است.

مدیر ساخت و توسعه راههای مازندران افزود: این پروژه هم از سوی قزوین و هم از سوی تنکابن در دست اجراست.

مازندران 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.