جابجایی 33 روستای در معرض خطر آذربایجان غربی/ شناسایی 1760 روستای نیازمند ایمن سازی

ایوب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا کنون 17 روستا از 250 روستای در معرض تهدید جدی بلایای طبیعی آذربایجان غربی جابجا شده اند، افزود: هم اکنون عملیات جابجایی 16 روستا به مکانهای امن در دست اجرا است.

وی همچنین از ایمن سازی 80 روستای آذربایجان غربی تا کنون خبر داد و اظهار داشت: این روستاها به علت قرار گرفتن در مسیر مخزن سدها، شیبهای تند، مسیلها، رانش زمین، ریزش کوه و یا واقع شدن در مکانهای نا مناسب با اقداماتی نظیر احداث کانل، ساخت دیوار ساحلی و لایروبی رودخانه ها ایمن سازی شده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از سکنه دار بودن 2 هزار و 793 روستا در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد هزار و 760 روستای استان در معرض تهدید زلزله متوسط به بالا بوده و571 روستا شامل 19 درصد روستاهای آذربایجان غربی نیز در معرض تهدید سیل قرار دارند.

عزیزی از قرار گرفتن 571 روستا در مسیر سیلابها خبر داد و عنوان کرد: رشد روز افزون سکونتگاههای شهری و روستایی و استفاده بی رویه از منابع طبیعی عامل تشدید حوادث غیر مترقبه طبیعی بوده که باید نسبت به جابجایی آنها اقدامات لازم انجام شود.

وی احیای مراتع، اجرای طرحهای آبخیز و آبخوان داری در مناطق کوهستانی و استفاده از مشارکت های مردمی در بهسازی و مقاوم سازی را از جمله راهکارهای ضروری در پیشگیری از وقوع حادثه ناگوار طبیعی عنوان و اضافه کرد: در این راستا طرحهای مطالعاتی و اجرایی در دست اجرا است.

وی لایروبی رودخانه‌ها، اجرای کانال، احداث دیوار ساحلی و جابجایی روستاها را از جمله راهکارهای ایمن سازی روستاهای در معرض تهدید دانست و افزود: بر اساس برنامه پنج ساله پنجم توسعه تمام روستاهای استان ایمن‌‌سازی میشوند که در این راستا تاکنون 11 روستا با 824 خانوار و چهار هزار و 130 نفر جمعیت جابه‌جا شده‌ و امسال نیز 16 روستا جابجا می‌شوند.