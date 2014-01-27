حاشیه نشینی از چالش های اصلی در مسیر رشد و توسعه پایدار/ لزوم ارتقای خدمات اجتماعی و فرهنگی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه نشینی یک معضل اجتماعی است که به دلیل عدم قاطعیت در برخورد با ساخت و سازهای اولیه گسترش یافته است.

رشد انفجاري شهرها، مهاجرت بي برنامه روستائيان و ساكنان مناطق ناامن و بي بهره از ثمرات توسعه اي مشكلات عديده اي را براي شهروندان به همراه داشته است كه مهمترين این موارد عدم تعادل و توازن رابطه انساني و فضاي شهري است.

یک شهروند رشتی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به موازات رشد شهرنشيني و افزايش شهرها كه مهاجرت از جمله عوامل كليدي و حاشيه نشيني پيامد آن است به صورت تصاعدي فزوني مي يابد و پيامدهاي ناگوار ديگري نيز به دنبال دارد.

محمد رضا قوامی افزود: حاشيه نشيني پديده ايست كه عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غیره در پيدايش این مهم نقش دارند.

وی ادامه داد: افزايش بي رويه جمعيت، توزيع نامتناسب و ناعادلانه امكانات در سطح مناطق به بهانه عدم توجيه اقتصادي، عدم حمايت از مشاغل بومي و پايه اي در روستاها و شهرهاي كوچك و از سوي ديگر پديده هاي طبيعي مانند سيل، خشكسالي و غیره موجبات افزايش مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهاي كوچك به كلانشهرها را فراهم مي آورد.

دیگر شهروند گیلانی نیز به پديده شوم حاشيه نشيني اشاره کرد و گفت: این پدیده به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت های زیاده از حد و بدون برنامه ریزی رسمی از روستا به شهر، چالش های فرآیند مدیریت ملی و محلی (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای پدیدار می شود.

شرط توفیق در یک برنامه توسعه ایجاد تعادل بین مناطق است

احمد مصطفی پور افزود: بررسی ها نشان می دهد سطح بالای بیکاری، بازده ناچیز مشاغل سنتی، اقتصادی نبودن کشاورزی و غیره از مهمترین دلائل مهاجرت های روستا به شهر محسوب می شوند.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر مهاجرت از روستا به نواحي شهري مهمترين شکل مهاجرت داخلي در کشورها محسوب مي شود.

این شهروند که خود را کارمند معرفی کرد، یادآورشد: بطور کلی مهاجرت هاي روستايي - شهري پاسخي به محرک هاي اقتصادي است.

یک کارشناس امور اجتماعی نیز در مصاحبه با خبرنگار مهر به ویژگی مناطق حاشیه نشین اشاره کرد و گفت: این مناطق بیشتر غیر قانونی، فاقد خدمات شهری و توسعه بدون برنامه ریزی و اغلب به صورت اتفاقی صورت می گیرد.

محمد جواد علیزاده افزود: تجربه نشان می دهد که هر زمان مسئولان در برنامه ریزی ها نگاه نابرابری به تمام مناطق اعم از شهری و روستایی داشته اند این معضل گسترش بیشتری یافته است.

وی اظهارداشت: مهمترین هدف یک برنامه ریزی، توسعه خوب و توجه به تعادل منطقه ای، ملی و ایجاد یک توسعه پایدار است.

این کارشناس امور اجتماعی شرط توفیق در یک برنامه توسعه را ایجاد تعادل بین مناطق دانست و گفت: در این زمینه باید قبل از اجرای هر برنامه ای کشور را از لحاظ جغرافیایی و اقلیمی تقسیم بندی و سپس با داشتن نقشه مناطق مورد ترسیم ویژگی های فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی هر بخش در نـظر گـرفته شود تا همـه اقـشار یک جامعه از مواهب توسعه بهره مند شوند.

وی افزود: در نگرش حقوقي و امنيتي پديده حاشيه نشيني يكي از پديده هاي ناميمون و مستعد رشد نابهنجاري هاي اجتماعي است و به تعبير كارشناسان خطري پنهان است كه وجود دارد و پيوسته به شدت امنيت شهرها و شهروندان را در مخاطره مي اندازد.

علیزاده یادآورشد: حاشيه نشيني از يك سو حاشيه امن براي مجرمان و بزهكاران و از سوي ديگر حاشيه ناامن براي شهروندان است.

فرهنگ حاشیه ای همیشه تهدیدی جدی علیه فرهنگ شهر محـسوب می شود

بدون شک ساماندهی مناطق حاشیه نشینی آسیب ‌های اجتماعی را کاهش می ‌دهد و این مسئله در مناطق شهری امروزه به عنوان یکی از چالش ‌های اصلی جوامع تبدیل شده که بسیاری از زیرساخت‌ های فرهنگی و اجتماعی را با تهدید مواجه کرده است.

‌از آنجائیکه مناطق حاشیه نشین از تراکم جمعیتی زیادی برخوردارند باید با برنامه‌ریزی‌ های دراز مدت و کوتاه مدت از مهاجرت بیشتر به این مناطق جلوگیری شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: حاشیه نشینی یکی از چالش های اصلی در مسیر رشد و توسعه پایدار است.

جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه حاشیه نشینی از مشکلات اساسی شهر رشت است، اظهارداشت: نصف جمعیت کلانشهر رشت در حاشیه زندگی می کنند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی همچنین از زندگی یک هزار نفر جمعیت در زیر فشار قوی برق در منطقه جماران رشت خبر داد و اظهارداشت:دکل فشار قوی نگه دارنده تعدادی سیم حامل جریان با ولتاژ بسیار بالاست که می ‌تواند برای انسان مضر باشد بنابراین باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

وی با اعلام اینکه حاشیه نشینی یکی از چالش های اصلی در مسیر رشد و توسعه پایدار است، گفت: این پدیده یک آسیب اجتماعی است بنابراین دستگاه های مربوطه باید به این موضوع توجه کنند.

کوچکی نژاد در ادامه بحث گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه را مهم دانست و افزود: با تحکیم خانواده بسیاری از نا هنجاری های جامعه قابل رفع خواهد بود.

وی در ادامه دلیل اصلی افزایش اعتیاد به مواد مخدر را نحوه تربیت خانواده ‌ها دانست و اظهارداشت: در دوران کودکی باید آموزش‌ های لازم را به فرزندان داد تا از عوارض و دیگر مشکلات در سطح جامعه آگاهی پیدا کنند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین به حاشیه‌ نشینی در اطراف شهر و روستاها اشاره کرد و برضرورت افزایش میزان امکانات فرهنگی و دینی در این مناطق تاکید کرد.

کاهش رشد مناطق حاشیه ‌ای شهرها باعث کاهش جرائم و ارتقا سطح امنیت خوادهد شد

وی بیان داشت: اگر در سطح شهرها و روستاها برنامه‌ های فرهنگی گسترش پیدا کند میزان عرضه و تقاضای مواد مخدر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه کاهش رشد مناطق حاشیه ‌ای شهرها باعث کاهش جرائم و ارتقا سطح امنیت خواهد شد بر ضرورت افزایش خدمات اجتماعی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی در این مناطق تاکید کرد.

به هر حال ضعف اقتصادی و بنیه مالی خانواده ها،ضعف فرهنگی، سرقت، نزاع و درگیری از ویژگی های دیگر مناطق حاشیه نشین است.

بنابراین به برنامه های توسعه و زیربنایی در این مناطق باید توجه شود چون گسترش حاشیه نشینی امنیت شهرها را تهدید و نابرابری های اجتماعی را افزایش می دهد.

جانشین پلیس گیلان نیز در این رابطه می گوید: حاشیه نشینی زمینه ساز و بستر ساز جرائم و آسیب های اجتماعی در جوامع است.

کامرانی صالح افزود: همگان امروزه شاهد این هستند که بخش اعظم جرائم و تخلفات اعم از سرقت، فروش مواد مخدر و فحشا در این مناطق صورت می گیرد.

وی همچنین اظهارداشت: برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای توانمندسازی مهارت های مقابله ای در مناطق حاشیه نشین، ارزیابی نیازسنجی ساکنان مناطق حاشیه نشین از مسئولان، ارائه خدمات مناسب رفاهی، فرهنگی، زیرساختی و زیربنایی از راهکارهای مهم رفع این معضل است.

جانشین پلیس گیلان گفت: از دیگر راهکارها می توان به توزیع عادلانه امکانات به این مناطق در راستای افزایش احساس تعلق اجتماعی و هنجارپذیری بر اساس مدیریت آمایش سرزمین، تدارک دوره های منظم آموزشی در مدارس این نواحی در راستای افزایش آگاهی و فرهنگ سازی در تعمیق پیوند با هنجارهای اجتماعی و درونی کردن ارزش ها را نام برد.

وی افزود: توجه به آموزش خانواده ها در همسویی شیوه های تربیت اجتماعی، ایجاد پاسگاه و تقویت گشت های پلیس برای ایجاد ناامنی در قانون شکنان، اتخاذ برنامه ای خاص برای توانمندسازی شهروندان در برخی از مناطق که در پهنه جرائم زیاد و خیلی زیاد قرار دارند، بهره مندی از مشارکت مردم در حفظ و امنیت محلات، اولویت بخشی اقدامات پیشگیرانه در راستای تقویت و ارتقای امنیت روانی و اجتماعی شهروندان از طریق حذف و کاهش متغیرهای اثرگذار وقوع پدیده های اجتماعی و غیره از دیگر راهکارهای مهم است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان نیز پیامدهای بخش حاشیه نشینی را وجود و گسترش سکونتگاه‌های غیر رسمی، تضعیف روستاها و کشاورزی، کودکان کار، به هم ریختن نظم شهری، ایجاد مناطق جرم خیز، ایجاد تعارضات فرهنگی ، معضلات سیاسی و امنیتی دانست.

عزیز پور عزیزی با اشاره به نگرش کشور به مناطق حاشیه‌ نشینی، توجه دستگاه‌ ها به این مسئله را امری ضروری عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه انسان ها باید به طور مساوی از همه امکانات و توانمندی‌ های دولتی بهره برند در این صورت حقوق انسانی به رسمیت شناخته می‌شود.

مشکل حاشیه نشینی در گیلان کمتر از سایر استان های کشور است

وی همچنین اظهارداشت: مشکل حاشیه نشینی در گیلان کمتر از سایر استان های کشور است و تنها در دو شهر لنگرود و رشت از قدیم الایام این معضل وجود داشته است.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: ساماندهی مناطق حاشیه نشین این دو شهرستان با اجرای طرح هایی از سوی راه و شهرسازی در حال اقدام است تا با اجرای برخی پروژه های عمرانی نسبت به کاهش معضلات اجتماعی این مناطق اقدام شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این دستگاه های متولی امور فرهنگی با انجام کارهای فرهنگی در تلاش هستند از بروز آسیب های نوظهور جلوگیری کرده و در عین حال از آسیب های موجود در این مناطق بکاهند البنه کارهای فرهنگی زمانبر است تا نتایج آن معلوم شود بنابراین کار و تلاش بیشتر همه دستگاه های مسئول را می طلبد.

به هر حال بررسی های نشان می دهد مهمترین مشکلات مناطق حاشیه نشین در استان شامل بالا بودن جمعیت ساکن در این مناطق، کارگر بودن شاغلان، نبود تاسیسات زیربنایی، بیکاری، پائین بودن سطح اطلاعات عمومی، بالا بودن اعتیاد و زندگی در زیر کابل برق فشار قوی است.

همچنین واحدهای مسکونی این مناطق غیر مجاز، فاقد سند مالکیت رسمی، پروانه ساخت و کنتور برق هستند و مردم محروم این مناطق براساس توانایی مالی خود اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی کرده اند بنابراین چاره اندیشی برای ساماندهی مشکلات حاشیه نشینی استان امری ضروری است.