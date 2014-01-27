طب سوزنی مکمل سیستم درمانی نوین است

حميدرضا بهرامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طب سوزني به عنوان طب مکمل از مکتب طب چيني در همه بيماري‌ها مي‌تواند وارد شود و میزان موفقيت درمن بیماری ها در آن متفاوت است.

وی گفت:در رابطه با همه بيماري‌ها از جمله ناباروري، ابتدا بايد علت آن بیماری را بررسي کرد و به عنوان مثال در ناباروری مردي که هيچ اسپرمي ندارد، طب سوزني به عنوان طب مکمل طب نوين معجزه نمی کند.

این متخصص طب سوزنی با اشاره به مطالعات انجام شده در این زمینه گفت: این طب 33 درصد مي‌تواند درصد موفقيت روش‌هاي جاري درماني را افزايش دهد، چرا که اعتقاد ما بر اين است که طب مکمل به هيچ‌و‌جه خط اول درمان نیست.

بهرامي با توضیح اینکه نابارور به زوجي اطلاق مي‌شود که حداقل به مدت يکسال از هيچ روش جلوگيري استفاده نکرده‌اند، اما باردار نشده‌اند گفت: پزشکان طب سوزنی پذيرش‌کننده نخست بيمار نيستند و ابتدا بايد طب نوين، بررسي‌ها را انجام داده و با نظرمشورتي و کمکي متخصصان طب سوزني نیز گرفته شود.

وی بهترين زمان مراجعه به متخصص طب سوزني براي درمان ناباروري را سه ماه پس از انجام روش‌هاي درماني جاري و اصلي مانند IVF دانست.

تشکیل تيم پزشکي درمان ناباروري

بهرامی یادآور شد: برای درمان یک بیمار نابارور تيم پزشکي درمان ناباروري تشکيل و نقش تمامي اعضاي درمانگر اعم طب نوين، طب سنتي و طب سوزني مشخص و جايگاه هر يک که در کدام قسمت و به چه صورتي پتانسيل دارند، تعريف می شود.

این متخصص طب سوزني افزود: طب سوزنی می‌تواند در کنار طب نوين در درمان هر نوع اختلال باروری مورد استفاده قرار گیرد، از جمله اسپاسم لوله‌ها که اغلب با طب سوزنی برطرف می‌شود، اگر چه لوله‌های مسدود شده به طب سوزنی پاسخ نمی‌دهند، در زمينه کاشت جنين، تخم لقاح شده، تحريک تخمک‌گذاري در زنان جواب مي‌دهد.

وی یادآور شد: در طب سوزنی روشی بدون خطر و اثربخش برای ۳۷ بیماری عنوان شده که بیشتر در بحث سردرد، نازایی، کمردرد، آرتروز و برخی مشکلات گوارشی است.

وي با تأکيد بر اینکه طب سوزنی به هیچ‌وجه طب جایگزین نیست گفت: این طب بهترین میزان پاسخ را به عمده درد‌‌‏ها و بيماري‌هاي روحي و رواني داده است.