برنامه های کمیته قرآن ستاد مرکزی دهه فجر تشریح شد/ برگزاری 90 گردهمایی در موضوعات مختلف قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخلو در ابتدای سخنان خود از برگزاری مسابقات تفسیر "نورالهدی" در 4 بهمن با حضور 15 هزار نفر به عنوان اولین برنامه ویژه کمیته قرآن ستاد دهه فجر یاد کرد و گفت: جوایز برگزیدگان این مسابقات در دهه فجر اهدا خواهد شد.

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم افزود: دیدار از خانواده های شهدای قرآنی در دستور کار قرار گرفته که حدود 250 خانواده را شامل می شود که به تدریج به دیدار آنها خواهیم رفت. همچنین مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام راحل با حضور فعالان قرآنی کشور در روز سه شنبه 8 بهمن برگزار خواهد شد. علاوه بر این 60 نمایشگاه قرآنی در سراسر کشور تدارک دیده شده است که نمایشگاه دستاوردهای قرآنی و نمایشگاه ملی دستاوردهای موسسات قرآنی در اوایل بهمن ماه افتتاح شد که تا 20 بهمن برپا است.

وی از برگزاری مراسم تکریم چهره های قرآنی در 2 اسفند خبر داد و گفت: در این مراسم از عزیزانی که دارای مدارک درجه یک و دوی حفظ هستند و نیز افرادی که در سطح مسابقات بین الملل حائز رتبه های اول تا سوم شده اند همچنین از موسسات قرآنی برتر کشور تجلیل خواهد شد.

مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر افزود: برای ایام دهه فجر 50 هزار پوستر با مضامین قرآنی و لوح فشرده در کشور توزیع می شود و 200 برنامه با هدف حمایت و پشتیبانی از مراکز و موسسات و جلسات قرآنی در دهه فجر اجرا می گردد. همچنین 50 موسسه قرآنی و خانه قرآن روستایی در این ایام افتتاح می شود. در کل کشور حدود 10 هزار تشکل قرآنی مردمی با عناوین موسسات قرآنی یا خانه قرآن شهری و یا خانه روستایی فعالیت دارند که توسط خود مردم اداره می شود و دستگاه های اجرایی کار پشتیبانی از آنها را بر عهده دارد.

قره شیخلو از برگزاری 90 گردهمایی و همایش در موضوعات مختلف قرآنی در دهه فجر خبر داد و گفت: حدود 300 مسابقه قرآنی و 100 جشنواره قرآنی در سطح کشور در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد که اکثر آنها در سطح استانی است اما دو برنامه ویژه داریم؛ اول برگزاری مسابقات ملی قرآن تسنیم ویژه دستگاه های فرهنگی کشور و دوم برگزاری مسابقات قرآنی حلاوت با رویکرد جدید است به این معنی که هر قاری شرکت کننده باید هم حافظ و هم مسلط به مفاهیمی باشد که قرائت می کند.

وی افزود: 500 محفل انس با قرآن به همت بخش های مختلف در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد. همچنین اعزام قاری، حافظ و گروه های تواشیح را برای پربار کردن برنامه های دهه فجر در سراسر کشور خواهیم داشت که حدود 100 برنامه تا کنون اعلام شده است. همچنین برنامه های گسترده رسانه ای با موضوعات مختلف قرآنی در دهه فجر اجرا می شود که به معرفی دستاوردهای قرآنی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول سال های گذشته تا کنون می پردازند.

قره شیخلو با تشکر از نیروی انتظامی و ارتش که برنامه های قرآنی ویژه ای را اجرا می کنند از اجرای برنامه های گسترده ای در سطح نیروهای مسلح با موضوعات قرآنی در دهه فجر خبر داد و افزود: به همت بخش های مختلف حدود 2 هزار برنامه قرآنی اجرا خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مرحله دوم اردوی استعدادهای درخشان قرآنی در بهمن ماه گفت: حدود 100 نفر نوجوان زیر 18 سال که دارای ویژگی خاص هستند از سراسر کشور تحت پوشش سازمان دارالقرآن قرار گرفته اند که برنامه های ویژه ای برای آنها در طول سال تدارک دیده شده است اما مرحله دوم اردوی استعدادهای درخشان قرآنی در بهمن ماه در مشهد مقدس برگزار می شود و امیدواریم با پرورش این عزیزان سرمایه های قرآنی آینده کشور به خوبی پرورش پیدا کند.