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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

پيرتاج در گفتگو با مهر:

دماي هواي همدان تا 8 درجه كاهش مي يابد

دماي هواي همدان تا 8 درجه كاهش مي يابد

همدان- خبرگزاري مهر: مسئول مركز پيش بيني هواي استان همدان گفت: با ورود سامانه جديد بارشي به استان همدان از امروز دماي هوا بين چهار تا هشت درجه كاهش خواهد داشت.

نادر پيرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر آسمان استان همدان را در 24 ساعت آينده نيمه ابري در برخي نقاط ابري پيش بيني كرد و اظهار داشت: احتمال بارش برف و باران و گاهي وزش باد و در برخي نقاط مه آلودگي نيز وجود دارد.

وي با بيان اينكه اين وضعيت تا فردا ادامه خواهد داشت، ابراز داشت: از فردا بعد از ظهر با تقويت موج بارندگي بارش نسبتا خوبي را تا اوايل روز چهار شنبه شاهد خواهيم بود.

مسئول مركز پيش بيني هواي استان همدان با بيان اينكه از روز چهارشنبه به تدريج سامانه بارشي از استان همدان خارج مي شود، ادامه داد: پس از خروج سامانه بارشي هواي استان همدان بين چهار تا هشت درجه كاهش مي يابد.

پيرتاج با بيان اينكه از امروز تا پايان روز چهارشنبه در برخي ساعات در مسيرهاي ارتباطي پديده مه آلودگي پيش بيني مي شود، عنوان كرد: سرماي هواي استان همدان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وي با بيان اينكه روز جمعه بعد از ظهر سامانه بارشي نسبتا ضعيفي وارد استان همدان مي شود، بيان كرد: با ورود اين سامانه پيش بيني مي شود در روز جمعه شاهد بارش پراكنده در استان همدان باشيم.

مسئول مركز پيش بيني هواي استان همدان با بيان اينكه امروز حداقل دماي همدان شش درجه زير صفر است، اظهار داشت: شهرستان كبودرآهنگ با 9 درجه زير صفر سردترين و شهرستان نهاوند با هشت درجه بالاي صفر گرمترين شهرستان استان همدان است.

کد مطلب 2222459

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