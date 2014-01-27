اعتبار مصوب برای کمک به زندانیان و انجمن های حمایت اختصاص نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: از سوی دولت مبلغ یکهزار میلیارد ريال جهت کمک به خانواده های زندانیان و انجمن حمایت برای سال 92 مصوب شده که متأسفانه با گذشت بیش از 10 ماه، این اعتبار هنوز اختصاص نیافته است.

وی افزود: با پیگیری های انجام شده و قول مساعد مسئولان ذیربط امیدواریم این اعتبار تا پایان سالجاری به این سازمان پرداخت شود تا بتوانیم کمک های موثر و لازم را به زندانیان انجام دهیم.

معاون قوه قضائیه کشور تقویت انجمن های حمایت از زندانیان را در سراسر کشور یکی از وظایف مهم و اساسی این سازمان جهت کمک به خانواده های زندانیان که به جهت زندانی شدن سرپرست خانوار دچار مشکل شده اند اعلام کرد و افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تلاش داریم تا خانواده زندانیان در غیاب سرپرست خانواده خدای نکرده دچار مشکل، انحراف و مسائل اجتماعی و بزهکاری نشوند.

این مسئول افزود: برای سال 93 با هماهنگی و رایزنی های به عمل آمده با دولت و مجلس تلاش داریم در بودجه سال 93 بتوانیم نیازهای اساسی خانواده های زندانیان را با اختصاص اعتبارات لازم تأمین نمائیم و دغدغه های خانواده های زندانیان را تا حد ممکن مرتفع نمائیم.

غلامحسین اسماعیلی نقش خیرین در حمایت از انجمن های حمایت از زندانیان را موثر و کارگشا عنوان کرد و افزود: در سطح استان آذربایجان شرقی و منطقه ارسباران کارهای بسیار قابل توجهی توسط خیرین این انجمن شده که امیدارایم با تداوم این تعامل و همکاریهای و مشکلات خیرین و کمک دولت گامی در جهت حل مشکلات مالی و اجتماعی آنها برداریم.