تدابیر ویژه امنیتی در استان الجیزه/ نگرانی از وقوع انفجار در نزدیکی مراکز نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نیروهای امنیتی مصر صبح امروز تدابیر ویژه امنیتی در استان الجیزه را که اخیرا شاهد ناامنی های متعددی بوده را تشدید کرده اند.

یک منبع امنیتی در ابن باره اعلام کرد: اکثر خیابانهای الجیزه که نزدیک به ساختمان اداره امنیتی قرار دارند مسدود شده اند.

مقامات امنیتی مصر درباره وقوع انفجار در نزدیکی مراکز نظامی و امنیتی الجیزه مشابه آنچه اخیرا در قاهره رخ داد نگران هستند.

طی ساعات اخیر افزایش شمار نیروهای پلیس و خودروهای گشتی در الجیزه کاملا مشهود بوده است.

منابع مصری روز گذشته از اعلام قریب الوقوع نامزدی ژنرال "عبدالفتاح السیسی" در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند که احتمالا باعث افزایش اقدامات خرابکارانه توسط گروههای نزدیک به اخوان المسلمین که از مخالفان سرسخت قدرت گرفتن دوباره نظامیان در مصر هستند، مواجه خواهد شد.

دیگر تحولات مصر به شرح زیر است:

- نیروهای امنیتی مصر از بازداشت 92 فرد وابسته به اخوان المسلمین که در حمله به مراکز امنیتی در استانهای مختلف نقش داشتند، خبر دادند.

- وزیر اوقاف مصر در اظهاراتی به خانواده شهدا و بازماندگان حادثه سقوط یک بالگرد نظامی و حمله به اتوبوس ارتش در منطقه سینا تسلیت گفت.

- گروههای مسلح وابسته به "خیرت الشاطر" یکی از رهبران اخوان المسلمین، با انتشار فایل ویدیویی مدعی شدند آنها بالگرد ارتش در سینا را سرنگون کرده اند.