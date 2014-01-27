به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی آزمون مرحله نهائي (كشوري) رشته تخصصي مفاهيم سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم همزمان با برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم برگزار خواهد شد که لازم است راه يافتگان به اين مرحله ضمن مطالعه آيات ذيل براي پاسخگوئي به سوالات و بيان مطالب تفسيري (كنفرانس) مطابق منابع آزمون (تفسير نمونه و كتاب قاموس القرآن) از آمادگي لازم برخوردار باشند.



براساس این گزارش، 10 نفر از برادران و 15 نفر از خواهران شرکت کرده در آزمون کتبی رشته تخصصي مفاهيم به مرحله نهایی راه پیدا کرده اند.

علاقه مندان می توانند آيات آزمون مرحله نهائي (كشوري) رشته تخصصي مفاهيم سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم را در سایت http://www.awqaf.ir ببینند.