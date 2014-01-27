افشارزاده خواستار به تعویق افتادن مراسم تجلیلش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده در درخواستش از پیشکسوتان و اهالی ورزش آورده است: در این مدت جامعه ورزش کشور و مردم عزیز چنان محبت آمیز با من رفتار کردند که خودم شرمنده شدم و جا دارد اینجا از تمامی جامعه ورزش کشور، اصحاب رسانه و بخصوص پیشکسوتان عزیز تشکر و قدردانی کنم.

بهرام افشارزاده ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: با خبر شدم جمعی از دوستان و پیشکسوتان در نظر دارند با برگزاری مراسمی از بنده قدردانی نمایند و حتی مقدمات کار را هم انجام داده اند که جا دارد از بابت زحماتی که در این باره کشیده اند تشکر کنم اما من هر کاری برای ورزش انجام داده ام برای سر بلندی کشورم و ملت عزیز بوده و توقعی در این زمینه ندارم.

وی ادامه داد: به همین دلیل تلفنی به دوستان عزیز و پیشکسوتان ورزش اعلام کردم نیازی به برگزاری چنین مراسمی نیست که این عزیزان ناراحت شدند لذا خواهشی که دارم این است، حداقل آن را چند روزی به تاخیر بیندازند تا بسیاری از کارهای شخصی ام که عقب مانده و پیگیر آنها هستم را انجام داده و آمادگی لازم را پیدا کنم تا انشالله در فرصتی دیگر درخدمت شما عزیزان باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود مراسم تجلیل از بهرام افشارزاده روز چهارشنبه هفته جاری در تالار ایوان شمس برگزار شود که با درخواست وی به تعویق خواهد افتاد.