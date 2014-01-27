عدم شفاف سازی صندوق رفاه درباره یارانه تغذیه دانشگاههای غیرانتفاعی

دکترعلی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: صندوق رفاه دانشجویان یارانه تغذیه دانشگاه‌ها و موسسات غیر انتفاعی را پرداخت کرده ولی شفاف سازی در این زمینه صورت نداده است.

وی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان یک رقم کلی بابت یارانه تغذیه دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی پرداخت کرده که مشخص نیست این اعتباری که پرداخت شده دقیقا مربوط به بدهی صندوق به دانشگاه های غیرانتفاعی است یا یارانه تغذیه.

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیر انتفاعی با بیان اینکه بدهی صندوق نسبت به دانشگاه‌ها و مراکز غیر انتفاعی مختلف متفاوت است، تصریح کرد: صندوق رفاه بابت 5 وعده غذای نهار 20 درصد دانشجویان یارانه پرداخت می کند که نسبت مبلغی که ارایه می شود برحسب دانشجویان هر دانشگاه و مرکز متفاوت است بنابراین باید بدهی مذکور محاسبه و شفاف سازی شود تا دانشگاه های غیرانتفاعی نیز بدانند اعتباری که دریافت کرده اند بابت یارانه تغذیه است یا بابت بدهی.

وی ادامه داد: مساله دیگر این است هنوز صندوق رفاه ابلاغ نکرده است که این یارانه تغذیه تداوم خواهد داشت یا اینکه فقط در سال جاری به دانشگاه های غیرانتفاعی پرداخت شده است.