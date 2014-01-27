پای بنزین یورو 4 به جایگاههای کرج رسید/ توزیع روزانه 350 هزار لیتر سوخت اروپایی در شهر

کوروش محمودیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: توزیع بنزین یورو چهار به دنبال تحقق اهداف دولت و وزارت نفت به منظور کاهش آلودگی هوا و عرضه سوخت با استانداردهای بالا به ویژه در کلانشهرها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه عرضه بنزین یورو 4 در کلانشهر کرج از دوم بهمن ماه آغاز شد، افزود: شهروندان می توانند این سوخت را از هفت جایگاه عرضه شامل جایگاه های شرکتی(میدان کرج)، پرشیا(بلوار امامزاده حسن به طرف میدان استاندارد)، زهره(ابتدای جاده محمدشهر)، مهرشهر(ابتدای 45 متری گلشهر)، شهدای شهرداری رجایی شهر(بعد از شهرداری رجایی شهر)، مرکزی البرز(جاده ملارد بعد از نیروگاه منتظر قائم) و اتوبوسرانی (اکبرآباد)تامین کنند.

محمودیه با اشاره به وجود محدودیتهای فعلی در میزان عرضه بنزین یور 4 گفت: کاهش آلودگی هوا در هسته مرکزی کرج به عنوان پرترددترین مناطق استان و کسب رتبه ممتاز سوخت رسانی از مهمترین ملاک های انتخاب آن جایگاهها بوده است.

سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز از ادامه روند تامین و توزیع سوخت مایع و بنزین شهر کرج در روزهای آتی خبر داد و یادآور شد: نرخ هر لیتر بنزین یورو 4 همان نرخ بنزین معمولی است.

سه جایگاه تا فردا اضافه می شود

به گفته وی در صورت آماده سازی سه جایگاه دیگر شامل جایگاه باران(بعد از مترو کرج)، سفیر(بلوار دانش آموز) و خسروی در رزکان تا فردا سه شنبه تعداد جایگاه های عرضه سوخت بنزین یورو چهار در کرج به 10 جایگاه افزایش می یابد.

محمودیه در پاسخ به میزان توزیع روزانه این سوخت در کرج گفت: در حال حاضر روزانه 350 هزار لیتر بنزین یورو چهار در هفت جایگاه عرضه سوخت توزیع می شود.



وی میزان مصرف روزانه بنزین در استان البرز و کلانشهر کرج را به ترتیب دو میلیون و 500 هزار لیتر و یک میلیون لیتر اعلام کرد.