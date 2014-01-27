206 فرصت شغلی برای مددجویان نکا ایجاد شد

سید رضا ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت وپتانسیل های شغلی در نکا بیان کرد: ظرفیت های شغلی بسیار مناسبی در شهرستان نکا وجود دارد که باید استفاده بهینه ای از این ظرفیت ها وپتانسیل ها برای رفع مشکل مرومان وقشر فقیر شهرستان به عمل آید.



ساداتی فرصت شغلی ایجاد شده در 9ماهه نخست امسال را 206مددجوی کمیته اماد امام خمینی نکا برشمرد.



وی همچنین مبلغ تسهیلات خوداشتغالی پرداخت شده از ابتدای سال تاکنون را در حدود 13میلیارد و944میلیون ریال اعلام کرد.



ساداتی ادامه داد:از این مقدار تسهیلات 4میلیارد و420میلیون ریال در بخش مشاغل خانگی و9میلیارد و524میلیون ریال در قسمت خوداشتغالی از محل منابع بانکی هزینه شده است.



ساداتی بیان کرد:این تسهیلات برای اجرای طرح های متنوع در زمینه های صنعت ،کشاورزی ،دامداری، صنایع دستی ،قالیبافی و غیره به مددجویان پرداخت شده است.



رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) نکا با اشاره به اینکه رویکرد کمیته امداد دردهه‌ چهارم خدمت‌رسانی این نهاد، توانمندسازی و خودکفایی مددجویان با اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی ومشاغل خانگی است تصریح کرد: کمیته امداد نکا در این دهه اقدامات بسار ارزشمندی دراجرای طرح های خوداشتغالی ومشاغل خانگی انجام داده اشت.



ساداتی متذکر شد: طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد شهرستان بر اساس توانایی واستعدادهای مددجویان اجرایی می‌شود.



گفتنی است بیش از 8هزار مددجوتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی نکا هستند.



