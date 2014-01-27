استفاده از بخش خصوصی توسعه همه جانبه ورزش در بانه را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری صبح دوشنبه در دیدار مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: برنامه ریزی مناسب و حمایت همه جانبه از ورزش باید اولویت کاری مسئولان باشد.

وی افزود: شهرستان بانه با توجه به پتانسیل های بالایی که دارد و استعدادهای ورزشکاران می تواند در رشته های مختلف ورزشی حرفی برای گفتن داشته باشد.

فرماندار بانه بیان کرد: در حال حاضر ورزش شهرستان بانه نیازمند حمایت های مالی و معنوی است تا به جایگاه واقعی خود برسد و انتظار می رود با نگاه ویژه مدیر کل ورزش و جوانان استان و جذب بخش خصوصی در آینده نزدیک شاهد تحول در ورزش این شهرستان باشیم.

منصوری یادآور شد: توجه به حوزه جوانان نیز باید ملاک کاری مسئولان باشد چرا که بخش عظیمی از جامعه را قشر جوان تشکیل می دهد و ارائه برنامه های متناسب با نیاز آنها ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرستان بانه دارای رتبه متوسطی در این حوزه است گفت: باید جایگاه داوران، مربیان، ورزشکاران و دست ‌اندرکاران ورزش و جوانان ارتقا پیدا کند.

فرماندار بانه این امر را مستلزم برنامه ‌ریزی دقیق دانست و افزود: ساماندهی حوزه ورزش و جوانان با توجه به امکانات و منابع مطلوب در این شهر ضروری است و باید با کار فراوان نقاط ضعف تبدیل به نقطه قوت شود.

منصوری بیان با اشاره به وجود مشکلاتی در جذب اعتبارات مصوب سفر رهبر انقلاب و رئیس جمهور سابق به استان کردستان، اظهار داشت: با پیگیری برای اختصاص این اعتبارت از نظر زیرساخت جهش خوبی پیدا می کنیم.