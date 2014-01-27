باند دوم محور تربت جام - فریمان مهمترین محور شریانی و ترانزیتی شرق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پارسا صبح دوشنبه در محل اداره راه و شهرسازی خراسان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه قسمتی از یک طرح ملی می باشد و بزرگراه مذکور به طول 235 کیلومتر یکی از مهمترین محورهای شریانی و ترانزیتی شرق کشور محسوب می شود.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: پروژه باند دوم محور تربت جام به فریمان نقش بسزایی در ترانزیت کالا به کشور افغانستان از طریق پایانه دوغارون دارد.

پارسا از افتتاح قسمتی از قطعه سوم باند دوم محور تربت جام -فریمان به طول 12 کیلومتر و با صرف هزینه 61 میلیارد ریال خبر داد.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این محور ترانزیتی شاهد کاهش ترافیک، تسهیل در عبور و مرور وسائل نقلیه و کاهش بروز سوانح در این مسیر خواهیم بود.

مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: خودروهایی که قصد عزیمت به شهرستان های فریمان، تربت جام، تایباد و پایانه مرزی دوغارون را دارند می توانند با تردد از این مسیر به محور فریمان وارد شوند که این امر سبب کاهش طول مدت انتقال کالا و مسافر می‌شود.

پارسا بیان کرد: از دیگر مزایای بهره برداری از این پروژه، دسترسی به آزادراه کنارگذر شمالی و بزرگراه مشهد – چناران – قوچان است.

وی گفت: تردد خودروهای بین دو محور ترانزیتی مشهد – فریمان – تربت جام – دوغارون و مشهد – قوچان برای اتصال 3 پایانه مرزی دوغارون، باجگیران و لطف آباد تسهیل شده و از تردد این خودروها در محدوده شهری پیشگیری می شود.