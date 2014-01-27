اتصال 33 هزار نقطه در کشور به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال

به گزارش خبرگزاری مهر ،حمید پارسایی با بیان این مطلب افزود: با ساماندهی و استفاده از سیستم استعلام الکترونیکی در نقاط تعریف شده علاوه بر کاهش جعل و دسترسی دستگاهها به هویت اصلی مراجعه کننده، دیگر نیازی به همراه داشتن و ارائه کپی از مدارک هویتی نخواهد بود.

وی با اشاره به طرح آرشیو الکترونیک اسناد هویتی گفت: آرشیو الکترونیک اسناد هویتی، خدمات این سازمان را از حالت مکان محور خارج کرده و دیگر نیازی به مراجعه افراد برای دریافت خدمات هویتی به محل صدور شناسنامه نیست و خدمات به متقاضی در هر یک از ادارات سراسر کشور قابل ارائه میباشد.

گفتنی است به منظور استفاده از خدمات پایگاه اطلاعات جمعیت کشور و استعلام برخط از این پایگاه تفاهم نامه ای بین سازمان ثبت احوال و مخابرات استان تهران به امضاء رسید.

صادقی معاون مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان تهران نیز گفت: ثبت احوال پیشتاز در ارائه خدمات الکترونیکی است و تحول و سرعت در ارائه خدمات در این سازمان بخوبی احساس میشود و قابل تحسین و تشکر است.

صادقی افزود: با تمام توان در شرکت مخابرات در خدمت این سازمان هستیم تا در حوزه شبکه مشکلی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه حدود 7.5میلیون مشترک تلفن ثابت داریم افزود: استفاده از خدمات ثبت احوال کمک زیادی در خدمت رسانی به مردم در شرکت مخابرات ایران میکند.