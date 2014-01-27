بخش عظیمی از اقتدار یک نظام به اقتدار علمی آن بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری صبح دوشنبه در دیدار با شورای معاونین و جمعی از اساتید دانشكده فني و حرفه ای امام خامنهای بوشهر اظهار داشت: دانشگاهها و مراکز اموزش عالی نقش بسیار مهمی در تولید نیروی انسانی توانمند و کارآمد دارند.
وی با اشاره به نقش علوم مختلف و فناوری در پیشرفت و توسعه، اضافه کرد: علوم تجربی، فنی و حرفهای و دانشکدههای علم و فنآوری نقش خیلی مهمی در پیشرفت یک کشور دارند که به خوبی مورد توجه قرار بگیرند.
امام جمعه بوشهر با اشاره به سفارشات اکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به علوم پایه و علوم انسانی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت، بیان داشت: باید با توجه به هدایتهای رهبر معظم انقلاب، یک نهضت برای احیای علوم تجربی با فنآوریهای نوین با نگاه دینی و اسلامی ایجاد شود.
وی در ادامه به نقش و جایگاه بسیار مهم دانشگاههای فنی و حرفهای اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دانشگاههای فنی و حرفهای نقش بسیار مهمی در تولید علم، خودکفایی، مرجعیت علمی و تولید منابع انسانی کارآمد و توانمند دارند
تلاش در عرصه علمی کمتر از حضور در جبهههای جنگ نیست
آیتالله صفاییبوشهری خواستار تلاش برای ایجاد نهضت احیای تمدن اسلامی بر پایه اسلامیت، علم و فنآوری و مجاهدت مدیریتی شد و افزود: ضعف در علم و فنآوری در یک نظام باعث میشود تا آن نظام دچار وابستگیهای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شود.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به خودکفایی علمی، تولید علم، مرجعیت علمی در فنآوریها و سپس تبدیل آن به محصولهای مورد نیاز جامعه باید با دو بال علوم پایه و علوم انسانی با نگاه اسلامی و با هدایتهای مقام معظم رهبری در عرصه علوم تجربی حرکت کنیم.
نماينده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: برای رسیدن به این مهم باید کار جهادی انجام دهیم و تلاش در راستای انجام کارهای علمی هم کمتر از حضور در جبههای جنگ نیست و اقتدار علمی باعث اقتدار نظام میشود.
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