طرح ساماندهی ترافیک در ساری اجرا شد/ طراحی بزرگترین پارک بانوان

مهدی عبوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح ساماندهی ترافیک از پنجم بهمن ماه جاری در بلوار پاسداران شهرستان ساری اجرایی شد.

وی اظهار داشت: طرح ساماندهی ترافیک در بلوار پاسداران شهرستان ساری در راستای تحقق اهداف با همکاری سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری و پلیس راهور مرکز استان به منظور ساماندهی دو مسیر کندرو بلوار پاسداران اجرا شد.

شهردار ساری بیان کرد: بهبود درامر عبور ومرور، انضباط اجتماعی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

عبوری افزود: ارتقای سطح فرهنگ ترافیک برای رانندگان و آسایش ساکنین و همچنین عابرین پیاده و تسهیل در تردد و کنترل و جلوگیری از ترافیک و تصادفات از دیگر اهداف دیده شده در این طرح است.

وی از شهروندان فهیم مرکز استان خواست برای بهبود در عبور و مرور و کنترل ترافیک سازمان ها و نهادهای مسئول را در اجرا همراهی کنند.

همچنین معاون خدمات شهری شهرداری ساری نیز با اشاره به اجرای طرح هر محله یک پارک گفت: به زودی سه بوستان نور، جهان پیما و بهارنارج در شهر افتتاح می شود.

حسن کلانتری با بیان اینکه بزرگترین پارک بانوان استان نیز در دست طراحی است، اظهار داشت: شمار ایستگاههای آتش نشانی مرکز استان نیز به شش ایستگاه خواهد رسید.