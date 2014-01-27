برنامه های ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای مختلف لرستان برای دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های دهه فجر در شهرستان کوهدشت جلسه ستاد دهه فجر این شهرستان با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام محمد جواد گراوند رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کوهدشت طی سخنانی نظام جمهوری اسلامی را یکی از نعمت های بزرگ الهی دانست که همگی در برابر آن مسئول بوده و باید با تمام توان از آن محافظت کنیم.

در این جلسه که با حضور اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد مصوب شد که تبلیغات اسلامی در برگزاری نمایشگاه توانمندی های فرهنگی، هنری، دینی و سایر دستاوردهای انقلاب اسلامی در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت مشارکت داشته باشد.

حضور گسترده تشکلهای دینی شهرستان دورود در برنامه های دهه فجر

کارشناس تشکلهای دینی شهرستان دورود نیز از حضورتشکلهای دینی این شهرستان در برنامه های دهه فجر خبر داد.

مجید احمدوند گفت: از آنجائی که هیئات مذهبی و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی دوشادوش معمار کبیر انقلاب و دیگر اقشار حضور و فعالیت داشته اند، جایگاه خطیر و مجاهدتهای این طیف از جامعه بر همگان آشکار است.

کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دورود افزود: در ایام الله دهه مبارک فجر همچون سالهای گذشته هیئات و مداحان این شهرستان در همه برنام ها حضور چشمگیر و پرشورتری خواهند داشت، تا ضمن میثاق مجدد با آرمانهای بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب نقشه دشمنان را نقش بر آب کنند.

اعزام مبلغ و مبلغه به شهرستان پلدختر طی دهه فجر

از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان سهمیه اعزام غیر بومی شهرستان پلدختر در دهه فجر انقلاب اسلامی سال جاری اعلام شد.

حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر گفت: یکی از برنامه های این اداره در ایام الله دهه مبارک فجر، اعزام مبلغ و مبلغه است که با هدف تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی انجام می‌شود.

وی افزود: در این برنامه فرهنگی مبلغین و مبلغات بومی و اعزامی با برپایی مجالس سخنرانی و کلاس های آموزشی، به تبیین معارف اهل بیت(ع) و معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی می پردازند.

حجت‌الاسلام حسینی عنوان کرد: ایام تبلیغی دهه مبارک فجر امسال از ۱۸ بهمن ماه لغایت ۲۲ بهمن ماه به مدت ۵ روز خواهد بود که علاوه بر مبلغین مقیم شهرستان، از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، هشت نفر از مبلغین غیر مقیم به‌عنوان سهمیه اعزام این شهرستان در نظر گرفته شده است.

برگزاری مراسم شبهای انقلاب در مساجد شهرستان الیگودرز

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان الیگودرز از برگزاری مراسم شبهای انقلاب در مساجد این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام صادق جعفرپور گفت: اداره تبلیغات اسلامی الیگودرز همچون سالهای گذشته به‌منظور تبیین و آشنایی بیشتر اقشار مختلف مردم با دست‌آوردهای انقلاب اسلامی، آشنایی و بررسی اهداف و آرمان‌های امام راحل(ره) و مقایسه ایران اسلامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب، برگزاری مراسم شبهای انقلاب را در مساجد این شهرستان در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: این مراسم‌ها در شبهای دهه فجر پس از نماز مغرب و عشاء با حضور فرماندار، امام جمعه، مسئولین ادارات و نهادها، کارکنان اداره تبلیغات اسلامی و اقشار مختلف مردم در مساجد این شهرستان برگزار می‌شوند.

حجت‌الاسلام جعفرپور در پایان تصریح کرد: تاریخ برگزاری و مساجد منتخب به منظور برگزاری مراسم شبهای انقلاب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برنامه های فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی خرم آباد در دهه فجر

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد برنامه‎های فرهنگی ویژه دهه فجر در این شهرستان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام منصوری گفت: همزمان با فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی فعالیتها وبرنامه های متنوع فرهنگی در طول دهه مبارک فجر در این شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: برگزاری همایش فعالان قرآنی، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، همایش روحانیون، همایش هیئات مذهبی، جشن انقلاب در دانشگاه و مساجد، گردهمایی حوزه و دانشگاه، برگزاری طرح 10 روز 10 منبر در مساجد، دیدار با امام جمعه و علما، دیدار با خانواده های شهدا و حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن از جمله برنامه های اجرایی و فرهنگی این شهرستان در طول ایام الله دهه مبارک فجر است.

وی اظهار داشت: کمیته‌های زیادی در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی تشکیل شده که یکی از آنها کمیته انجمن‌های اسلامی، هیئات مذهبی و کانون‌های فرهنگی و دینی است که برنامه‌های متنوع و فراوانی در این ایام خواهند داشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی: دهه فجر فرصتی برای معرفی دستاوردهای انقلاب

بنابر این گزارش همچنین حجت‌الاسلام سعید مهدوی امین، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان در دیدار با رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر گفت: دهه مبارک فجر، فرصتی بسیار مناسب جهت معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: در این راستا ادارات شهرستانی باید نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان افزود: تعامل و همکاری با ادارات شهرستانی، بسیار مفید و سازنده خواهد بود و روند اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی را از رشد قابل توجهی برخوردار می کند.

حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی پلدختر نیز خواستار حمایت ویژه از برنامه های این شهرستان شد و گفت: اداره تبلیغات اسلامی پلدختر، با برنامه ریزی منسجم و ایجاد تعامل و همکاری با سایر ادارات شهرستان، برنامه های خوبی را تا کنون اجرا کرده و طرح های فرهنگی موثری، جهت اجرا در دهه مبارک فجر، برنامه ریزی کرده است.

وی عنوان کرد: برگزاری اولین همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمین حسینی شهرستان پلدختر از برنامه های دهه مبارک فجر امسال است که ستاد برگزاری آن تشکیل شده و تا کنون سه جلسه مختلف با شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و مسئولین شهرستان، برگزار شده است.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: تجلیل از چهار گروه مختلف اعضای شورای هیئات مذهبی، اعضای کانون مداحان شهرستان، هیئات مذهبی برتر شهرستان و پیرغلامان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از جمله برنامه های این همایش است و هماهنگی های اولیه آن صورت گرفته است.