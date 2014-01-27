مسائل اقتصادی در بروز جرائم بسیار تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی انجم روز صبح دوشنبه در جمع کارکنان دادگستری جیرفت گفت: بسیاری از جرائمی که در جامعه رخ می دهد به دلیل ناآگاهی افراد از جرائم و قوانین است که باید در این خصوص اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر فرد بداند که در قبال خطایی که انجام می دهد چه عواقبی را باید تحمل کند دیگر به سراغ جرم نمی رود.

این مسئول قضایی اذعان داشت: باید به بحث پیشگیری از وقوع جرم توجه جدی شود و این امر سبب خلوت شدن دادسرا و دادگاه ها می شود.

انجم روز گفت: مسائل اقتصای در بروز جرائم بسیار تاثیرگذار است و اقدام در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور می تواند در کاهش آمار جرائم بسیار موثر باشد.

وی اذعان داشت: ترویج احکام اسلامی و جامه عمل پوشیدن به آنها در جامعه نیز می تواند در ایجاد جامعه ای سالم با کمترین آسیب های اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشد.

این مسئول قضایی یادآور شد: با تمامی افراد خاطی برابر قانون برخورد شده و به همه افراد توصیه می شود در چارچوب قوانین نظام و اسلام عمل کنند.



