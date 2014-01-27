به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری نسب صبح دوشنبه در جمع مردم شهر آباد تنگستان اظهار داشت: ایجاد جایگاه سوخت برای شهر تازه تاسیس آباد ضروری است و ماهم حاضر هستیم با بخش خصوصی و دولتی همکاری کنیم که این امر سریع تر محقق شود.

وی افزود: امسال برای شهر آباد به لحاظ اینکه تازه تاسیس بوده و مشکلات زیادی هم داشت 8 میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامه ریزی شهرستان مصوب کردیم و برای جذب این اعتبار به همراه نماینده محترم مجلس با استاندار دیدار کردیم و خواستار تخصیص این اعتبارات شده ایم.

جعفری نسب بیان کرد: با توجه به اینکه شغل 75 درصد مردم آباد کشاورزی است پیگیر برقی کردن چاه‌های کشاورزی بوده و هستیم.

وی در پاسخ به اینکه اعتباری برای زمین ورزشی شهر آباد تخصیص یابد گفت: در قانون اجازه ای برای خرید زمین برای فعالیت های ورزشی داده نشده است و فقط برای احداث و تجهیز است که اعتبار تخصیص می یابد.

فرماندار تنگستان گفت: در خصوص عمران شهری آباد از مجموع هشت میلیارد ریال مصوب شده تلاش کردیم تاکنون چهار میلیارد ریال آن تخصیص یافته و مابقی هم در حال پیگیری هستیم که هرچه زودتر تخصیص یابد.

