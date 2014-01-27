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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۸

پیرمرادی در گفتگو با مهر؛

انجام مطالعات آبخیزداری 970 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی

انجام مطالعات آبخیزداری 970 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی از انجام مطالعات آبخیزداری 970 هزار هکتار از مراتع استان طی سالجاری خبر داد.

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عرصه آبخيزداري در آذربايجان غربي بالغ بر 3 ميليون و 300 هزار هكتار است، افزود: تا کنون موفق به انجام مطالعات آبخیزداری در بيش از 970 هزار هكتار از اين عرصه ها شده و در مساحتي بالغ بر 57 هزار هكتار نيز عمليات اجرايي آبخيزداري انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه آذربايجان غربي با احتساب درياچه اروميه مساحتي بالغ بر 4 ميليون و 400 هزار هكتار دارد كه مساحت عرصه هاي ملي در استان بالغ بر 2 ميليون و 700 هزار هكتار است، اظهار داشت: هم اکنون در سطح استان بالغ بر 101 هزار هكتار عرصه ي جنگلي وجود دارد كه موقعيتهاي منحصر به فردي را اين جنگلها از نظر آب و هوا ايجاد كرده است.

مدير كل منابع طبيعي و آبخیزداری آذربايجان غربي با اشاره به اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون ریالی توسعه جنگلكاري دست كاشت و احيا مراتع استان در سالجاری، افزود: در این راستا 100 هکتار جنگلكاري یک هزار هکتار از مراتع استان احیا می شود.

پیرمرادی با بیان اینکه این اعتبارات از محل اعتبارات ملی تخصیص و مازاد بر اعتیارات پیش بینی شده تامین شده است، اظهار داشت: بهره برداری بالغ بر 4 برابری از ظرفیت مراتع با توجه به مازاد تعداد دام نسبت به مساحت 2 میلیون و 200 هزار هکتاری مرتعی استان از ضروریات تخصیص این میزان اعتبار است.

وی رمه گرداني و چرای بی رویه دام را یکی از تهدیدهای اصلی مراتع سرسبز و غنی آذربایجان غربی دانست و اعلام کرد: اجرای مرتع داري و كنترل هاي مداوم مراتع با هدف کاهش چرای بی رویه و فشار مضاعف بر عرصه های مرتعی استان انجام می شود.

وی در خصوص روند اجرای طرح ترسيب كربن در منطقه بورآلان ماكو، گفت: هم اکنون اين طرح در مرحله مبادله موافقتنامه استاني بوده که با مبادله اين موافقتنامه اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ریال براي احيا بورالان ماكو براي مبارزه با بحران شن زايي و توسعه فضاي سبز با مشاركت عرصه و روستا نشینان، تخصیص می یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در فاز اول بعد از تصویب کلیات آن با دعوت از اساتید و آموزش شیوه های علمی و بازدیدهای میدانی، این طرح به مرحله اجرا می رسد، اظهارداشت: پیش بینی می شود فاز دوم یعنی مرحله عملیاتی نیز در چند ماه آینده مراحل اجرایی خود را در استان سیر کند.

کد مطلب 2222496

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