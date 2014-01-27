انجام مطالعات آبخیزداری 970 هزار هکتار از مراتع آذربایجان غربی

علی پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عرصه آبخيزداري در آذربايجان غربي بالغ بر 3 ميليون و 300 هزار هكتار است، افزود: تا کنون موفق به انجام مطالعات آبخیزداری در بيش از 970 هزار هكتار از اين عرصه ها شده و در مساحتي بالغ بر 57 هزار هكتار نيز عمليات اجرايي آبخيزداري انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه آذربايجان غربي با احتساب درياچه اروميه مساحتي بالغ بر 4 ميليون و 400 هزار هكتار دارد كه مساحت عرصه هاي ملي در استان بالغ بر 2 ميليون و 700 هزار هكتار است، اظهار داشت: هم اکنون در سطح استان بالغ بر 101 هزار هكتار عرصه ي جنگلي وجود دارد كه موقعيتهاي منحصر به فردي را اين جنگلها از نظر آب و هوا ايجاد كرده است.

مدير كل منابع طبيعي و آبخیزداری آذربايجان غربي با اشاره به اختصاص 4 میلیارد و 500 میلیون ریالی توسعه جنگلكاري دست كاشت و احيا مراتع استان در سالجاری، افزود: در این راستا 100 هکتار جنگلكاري یک هزار هکتار از مراتع استان احیا می شود.

پیرمرادی با بیان اینکه این اعتبارات از محل اعتبارات ملی تخصیص و مازاد بر اعتیارات پیش بینی شده تامین شده است، اظهار داشت: بهره برداری بالغ بر 4 برابری از ظرفیت مراتع با توجه به مازاد تعداد دام نسبت به مساحت 2 میلیون و 200 هزار هکتاری مرتعی استان از ضروریات تخصیص این میزان اعتبار است.

وی رمه گرداني و چرای بی رویه دام را یکی از تهدیدهای اصلی مراتع سرسبز و غنی آذربایجان غربی دانست و اعلام کرد: اجرای مرتع داري و كنترل هاي مداوم مراتع با هدف کاهش چرای بی رویه و فشار مضاعف بر عرصه های مرتعی استان انجام می شود.

وی در خصوص روند اجرای طرح ترسيب كربن در منطقه بورآلان ماكو، گفت: هم اکنون اين طرح در مرحله مبادله موافقتنامه استاني بوده که با مبادله اين موافقتنامه اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ریال براي احيا بورالان ماكو براي مبارزه با بحران شن زايي و توسعه فضاي سبز با مشاركت عرصه و روستا نشینان، تخصیص می یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی با بیان اینکه در فاز اول بعد از تصویب کلیات آن با دعوت از اساتید و آموزش شیوه های علمی و بازدیدهای میدانی، این طرح به مرحله اجرا می رسد، اظهارداشت: پیش بینی می شود فاز دوم یعنی مرحله عملیاتی نیز در چند ماه آینده مراحل اجرایی خود را در استان سیر کند.