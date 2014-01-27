  1. حوزه و دانشگاه
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

پذیرش بیش از 10 هزار نفر

نتایج پذیرش رشته‌های نیمه‌متمرکز کنکور 92 امروز اعلام می شود

نتایج پذیرش رشته‌های نیمه‌متمرکز کنکور 92 امروز اعلام می شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های نیمه‌متمرکز آزمون سراسری 92 ساعت 20 دوشنبه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی 10 هزار و 487 نفر از پذیرفته شدگان در رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مراکز آموزشی دانشگاه پیام‌نور، پردیس‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، موسسات آموزش‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، رشته‌های تحصیلی مجازی و رشته‌های واحدهای بین‌الملل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که گزینش آن‌ها به روش نیمه متمرکز صورت گرفته است، امروز منتشر می شود.

وی افزود: اسامی این پذیرفته شدگان به همراه اطلاعیه ثبت‌نامی در ساعت 20 امروز دوشنبه، هفتم بهمن ماه، در سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

توکلی درباره نحوه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان این رشته‌ها، اظهار داشت: پذیرفته شدگان برای ثبت‌نام باید با در دست داشتن مدارک لازم و برنامه زمانی ثبت‌نام که جزییات آن در اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان درج می‌شود، شخصا درموعد مقرر به موسسه محل قبولی مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: پذیرفته شدگان لازم است قبل از حضور در دانشگاه یا موسسه محل قبولی خود، برای کسب اطلاعات بیشتر از مدارک و زمان دقیق ثبت‌نام به سایت دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کنند.

کد مطلب 2222497

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