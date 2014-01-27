روحانی شهادت جانباز بسیجی «علی شکراللهی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رییس‌جمهوری در پیامی با تسلیت شهادت جانباز بسیجی علی شکر‌اللهی، جای او را در میان فعالان عرصه رسانه های کشور همواره مانا و جاودان توصیف کرد.

متن پیام تسلیت رییس‌جمهوری بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت جانباز ارجمند و بسیجی فداکار، جناب آقای «علی شکراللهی» را با نهایت تاثر به خانواده معزز و محترم ایشان و همچنین همسنگران آن مجاهد صبور تسلیت می‌گویم و رضوان و غفران حق را برای او که سال های مدید، آلام و رنج‌های ناشی از جنگ تحمیلی را در پیکر مطهر خود با بردباری و تحمل وافر سپری کرد، از خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

بی‌شک جای آن عزیز در میان فعالان عرصه‌های رسانه‌ای کشور، خالی و یاد او مانا و جاودان خواهد بود.

حسن روحانی