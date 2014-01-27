همايش مترجمان كُرد بهترين فرصت براي توسعه فعاليت هاي فرهنگي است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر اميد ورزنده ظهر دوشنبه در جريان ديدار اعضاي كميته اجرايي و علمي همايش ملي مترجمان كرد ايراني با استاندار كردستان اظهار داشت: برگزاري اين همايش در سطح ملي بهترين فرصت در راستاي توسعه و تقويت فعاليت هاي فرهنگي در كردستان به شمار مي رود و به همين دليل لازم است كه به بهترين شكل ممكن از برگزاري اين رويداد فرهنگي حمايت شود.

وي ادامه داد: با توجه به مقدمات فراهم شده در استان كردستان و همچنين هماهنگي هاي صورت گرفته اقدامات لازم براي برگزاري اين همايش در سطح قابل قبولي صورت گرفته است ولي انتظار مي رود كه در ادامه مسير شاهد حمايت ها و اقدامات لازم از سوي استاندار كردستان و ساير ادارات دولتي باشيم.

دبير علمي همايش ملي مترجمان كرد ايراني بيان كرد: انتخاب دو چهره مطرح و نويسنده بزرگ همچون ابراهيم يونسي و محمد قاضي كه داراي جايگاهي ويژه در عرصه ترجمه در سطح ملي و بين المللي هستند نيز كاملا آگاهانه صورت گرفت و به همين دليل نيز اقدام به برگزاري اين همايش با استقبال قابل توجهي در سطح كشور و حتي خارج از مرزها مواجه شده است.

وي با اشاره به اينكه ابراهيم يونسي و محمد قاضي هر كدام بيش از 100 اثر ترجمه دارند، گفت: بدون شك بررسي آثار دو نويسنده برجسته كشور مي تواند اقدامي قابل تحسين در راستاي توجه به ترجمه در كشور باشد و ما خوشحاليم كه شايد براي اولين بار در كشور شاهد چنين رويدادي در حوزه ترجمه آن هم به ميزباني استان كردستان هستيم.

دكتر ورزنده افزود: در ابتدا قرار بود كه اين برنامه در سطح يك همايش ملي برگزار شود ولي به دليل استقبال صورت گرفته و همچنين برنامه ريزي هاي منظم به يك اتفاق و رخداد بزرگ فرهنگي در سطح كشور تبديل شده است و مي طلبد كه تمامي مديران و مسئولان استان كردستان در اين بخش ما را كمك كنند.

معرفي كردستان با استفاده از زبان فرهنگ

عضو كميته علمي همايش ملي مترجمان كرد ايراني نيز در ادامه اين نشست بيان كرد: برگزاري اين همايش بهترين فرصت را براي استفاده بهينه از تمامي ظرفيت هاي فرهنگي استان كردستان را فراهم كرده است و به همين دليل مي توان ضمن برگزاري اين همايش ملي بار ديگر بخشي از توانمندي هاي فرهنگي كردستان را به ديگر نقاط كشور معرفي كرد.

كامبيز كريمي افزود: هدف اصلي از برگزاري اين همايش معرفي دگرگونه كردستان به كشور است چرا كه ما به عنوان يك فرد ساكن اين استان مي خواهيم كردستان را از زاويه و نمايي ديگر به كشور معرفي كنيم و بهترين فرصت براي عملي كردن اين مهم برگزاري همايش هاي فرهنگي و هنري همچون بررسي آثار مترجمان كرد ايراني است.

وي معرفي كردستان با استفاده از زبان فرهنگ را يكي از دستاوردهاي ارزشمند برگزاري اين همايش ملي عنوان كرد و افزود: انتظار مي رود به دليل اهميت موضوع شاهد حمايت هاي بهتري استاندار كردستان و ساير مديران و مسئولان باشيم.

داريوش راشد نسب ديگر عضو كميته علمي همايش ملي مترجمان كرد ايراني نيز در اين نشست به اهميت موضوع اشاره كرد و افزود: ارائه تصويري مبتني بر واقعيت هاي فرهنگي با استفاده از زبان فرهنگ و هنري از استان كردستان يكي از پيامدهاي اصلي برگزاري اين همايش در سطح ملي است و به همين دليل نه تنها بايد به صورت كامل از برگزاري اين همايش حمايت كرد بلكه زمينه براي برگزاري برنامه هاي فرهنگي اين چنين نيز در سطح استان كردستان فراهم شود.