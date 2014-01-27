9 میلیارد تومان پروژه در آبادان در مرحله مناقصه عمومی/ برنامه 5 ساله عمران شهری به صحن شورا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شیرازی صبح امروز در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال 93 در صحن علنی شورای اسلامی شهر آبادان با اشاره به بودجه 75 میلیارد تومانی مصوب شده از سوی شورا برای سال 92 افزود: 84 درصد از بودجه سال 92 (بیش از 62 میلیارد تومان) طی 10 ماهه امسال محقق شده است و مابقی نیز تا پایان سال محقق می شود که از این بابت شهرداری روند موفقیت آمیزی را طی کرده و بودجه را به خوبی راهبرد کرده است.



وی با اشاره به سهم 40 درصدی بودجه عمرانی و 60 درصدی بودجه جاری از کل بودجه مصوبه سال 92 اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 25 میلیارد و 33 میلیون تومان (برابر با 35 درصد بودجه عمرانی) کار عمرانی در سطح شهر آنجام شده است که این به نوبه خود بی نظیر است ضمن آنکه با برنامه ریزی انجام شده تا پایان اسفند ماه به 40 درصد تعهد در بخش عمران نیز دست خواهیم یافت.



شهردار آبادان افزود: از ابتدای امسال تاکنون سهم دولت در تخصیص اعتبارات 600 میلیون تومان بوده است.



به گفته وی پارکینگ طبقاتی نیز در زمان حاضر در مرحله دوم مناقصه عمومی قرار دارد که به لحاظ فنی یعنی پروژه فعال بوده است.



شیرازی با اشاره به سامانه GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی شهری) تصریح کرد: این پروژه با الگوگیری از طرح جی آی اس شهرهای مشهد و اصفهان و پس از بومی سازی کردن آن در مرحله دوم مناقصه قرار دارد که برای انجام آن 300میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.



وی یاد آور شد: بودجه سال 93 ارائه شده به شورا تنها پیش بینی بودجه است نه پولی که به خزانه شهرداری واریز شده باشد پس باید تلاش کنیم تا در طول سال این مبلغ را استحصال، کار و هزینه کنیم.



شهردار آبادان با بیان اینکه شهرداریها و شوراها دولتهای محلی هستند، ادامه داد: شهرداری زیر نظر شورا، کار و درآمد کسب می کند و درآمد حاصله را نیز صرف بهبود امکانات شهری می کند.



شیرازی گفت: دوست داشتیم تا بودجه سال 93 بر روی 150 میلیارد تومان بسته می شد تا رقم پروژه ها واقعی می شد اما به دلیل شرایط شهری و ضعف بنیه مالی شهروندان این کار امکان پذیر نیست و نمی توانستیم بار مضاعفی را بر دوش مردم بگذاریم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: به زودی برنامه 5 ساله عمران شهری را به صحن شورا می آوریم و سند چشم انداز توسعه شهری در افق 2404 نیز در حال نهایی شدن است.

شهردار آبادان با تاکید بر برون سپاری امور شهری به بخش خصوصی تصریح کرد: انجام این کار موضوع رشوه گیری و رشوه خواری را به حداقل یا صفر می رساند.



شیرازی یادآور شد: دستگاههای نظارتی مختلفی شهرداری را رصد می کنند ضمن آنکه شورای اسلامی شهر نیز بر عملکرد شهرداری نظارت مستقیم دارد ، از ابتدای شروع به کار شورای جدید سرکشی به محلات در دستورکار شهرداری و شورا قرار گرفت که حاصل آن شنیدن مشکلات و مسائل مناطق از زبان اهالی و انجام اقدامات عملی در جهت رفع مشکلات بود.