سقوط عجیب میکسر بتون بر وری پل عابر پیاده

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت 10:05 امروز حادثه واژگونی یک دستگاه میکسر بتون در مسیر غرب به شرق جاده مخصوص کرج به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. در ادامه یک ایستگاه آتش نشانی خود را به محل حادثه رسانده و در بررسیهای اولیه مشخص شد میکسر بتون بعد از پل تهرانسر هنگام حرکت در یک دور برگردان به یک باره از مسیر اصلی منحرف و پس از برخورد با گاردریل به سمت پائین جاده سقوط کرده بود.

وی افزود: میکسر بتون بر روی یکی پل عابر پیاده به حالت معلق قرار گرفته بود و راننده آن در وضعیت بدی به سر می بُرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ادامه داد: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل در عملیاتی سخت و نفس گیر راننده چهل ساله را سالم از داخل میکسر معلق خارج کردند. در حال حاضر نیز چند دستگاه جرثقیل به محل حادثه اعزام شده تا این میکسر که حاوی بیست تن بتون است را به پائین انتقال دهند.

ملکی اضافه کرد: اگر میکسر بر روی پل عابر سقوط نمی کرد بر روی خودروهای عبوری می افتاد و حادثه ای تلخ را رغم می زد.