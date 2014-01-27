«پنجره» جدید به روی سید جمال اسدآبادی گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجله خبری، باشگاه اهل قلم، باشگاه ترجمه، پرونده ویژه، سیاست، تاریخ و سبک زندگی بخش‌های مختلف این مجله هستند که با آثار و گفتارهایی از علی قائمی، علی دارابی، محسن اسماعیلی، داوود مهدوی‌زادگان، محمدحسین جعفریان، علیرضا رحیمی، سید ضیاء قاسمی، زهیر توکلی، علی داوودی، فواد ایزدی، سید هادی خسروشاهی، موسی نجفی، قاسم تبریزی و ... همراه هستند.

«توافق ژنو برد یا باخت»، «انتقام خاویاری اسرائیل از ایران!»، «جهانی شدن عملیات‌های ویژه»، «صدور حکم اختلاس بیمه» و «گزارش یک گفتگو» مطالب مربوط به بخش مجله خبری «پنجره» هستند. در بخش باشگاه اهل قلم هم می‌توان مقالاتی با عناوین «واقعیت فرهنگ مظلوم»، «تنهاترین مرد شجاع تاریخ» با محوریت شخصیت امام حسن مجتبی(ع) و «توفیق بهشت اجباری» درج شده است.

«استراتژی آماتورها و منطق حرفه‌ای‌ها»، «دولت دست‌نشانده»، «مسئله ایران»، «پایان کار اخوان» و «دیپلماسی خاموش چچن» هم از جمله مطالبی هستند که در بخش باشگاه ترجمه چاپ شده‌اند. پرونده ویژه این شماره «پنجره» به دیپلماسی خارجی کشورمان مربوط است و مطالبی چون «دیپلماسی آداب دارد»، «تشریفات؛ ویترین دیپلماسی» و «آداب دیپلماتیک دو تا ده ثانیه است» را در می‌گیرد.

اسامی مقالات مهم مربوط به بخش سیاست این شماره پنجره نیز به این ترتیب است: «پلیس بد، کنگره؛‌ پلیس خوب، اوباما»، «مقصر را غلط معرفی نکنیم!»، «دوگانگی دستگاه دیپلماسی»، «ژنو و هزارتوی دیپلماسی ایرانی» و «اینجا چراغی روشن است». قسمت بعدی هم مربوط به مطالب حوزه تاریخ است که پرونده مربوط به سید جمال‌الدین اسدآبادی در این بخش کار شده است. «تجزیه امت با استعمار و استبداد»، «عثمانی‌ها از وحدت سود بیشتری بردند»، «روش سید جمال در مقابل اتهامات سکوت بود!»، «ایدئولوگ انقلاب مشروطه» و «از دریچه امروز به سید دیروز بنگریم» مطالب مربوط به این قسمت نشریه هستند.

بخش پایانی هم در رابطه با سبک زندگی است که محور موضوعی آن آموزش مسائل جنسی به جوانان است و مطالبی با این عناوین را شامل می‌شود: «در اسلام تربیت تدریجی است»، «جنس تربیت جنسی»، «دقایقی برخلاف تصور عامه»،‌ «یادگیری تربیت و آموزش جنسی» و «محرمیت مراتب دارد».

این هفته‌نامه با 100 صفحه و قیمت 4 هزار و 500 تومان منتشر شده است.