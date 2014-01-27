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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

حجت الاسلام مهدوی امین:

مسئولان برای توسعه خانه های عالم به کمک تبلیغات اسلامی لرستان بیایند

مسئولان برای توسعه خانه های عالم به کمک تبلیغات اسلامی لرستان بیایند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان بالا بردن سطح فرهنگ دینی مردم را از اهداف توسعه خانه های عالم در این استان دانست و خواستار مساعدت مسئولان در این زمینه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی در این رابطه گفت: از تعداد ۳۰۰ خانه عالم در مناطق مختلف استان لرستان ۵۰ خانه آن به صورت خانه های پیش ساخته است که برای استقرار روحانیون به صورت دائمی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: مبلغان دینی تنها می توانند در مناسبتهای کوتاه سال نظیر ایام رمضان، محرم و شبهای قدر از این خانه های پیش ساخته استفاده کنند و برای استقرار مبلغ در تمام سال همراه با خانواده مناسب نیستند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: در ۱۵۰ خانه عالم استان نیز روحانیون و مبلغان با خانواده خود برای چند سال در اقامت پیدا کرده و به تبلیغ دین می پردازند.

وی اظهار داشت: امیدواریم با همت دولتمردان و مسئولین مربوطه بتوانیم در افزایش میزان اعتبارات جهت حق تبلیغ این مبلغان قدم برداشته و در روستاهایی که فاقد روحانی و مبلغ هستند این مشکل برطرف شود.

حجت الاسلام مهدوی امین بالا بردن سطح دینی فرهنگی و اجتماعی مردم مناطق، بالا بردن ضریب امنیتی در روستاها و تشویق و ترغیب مردم به دادن زکات و همچنین تشکیل حلقه های صالحین را از جمله خدمات و فعالیتهای مبلغان و روحانیون در خانه های عالم برشمرد.

کد مطلب 2222510

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