به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جشنواره بین‌المللی بسم الله با هدف ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارتباط فرهنگی و تبادل تجربه‌های هنری میان هنرمندان جوامع اسلامی و سایر ادیان توحیدی، بسترسازی برای حضور هنرمندان سراسر جهان در عرصه قرآنی و ارائه و رقابت همزمان آثار آنان، تقویت و ارج‌نهادن به تلاشهای خلاقانه هنرمندان در عرصه هنرهای معنوی، شناسایی آثار برتر برای حضور در مجامع هنری بین‌المللی و ایجاد زمینه مناسب برای حضور هم‌زمان آثار اساتید صاحب‌نام عرصه خوشنویسی و گرافیک معاصر ایران با آثارهنرمندان جوان برگزار می‌شود.

این جشنواره شامل بخش (لوگوتایپ) با موضوع آیه بسم‌الله، اسماء الحسنی و اسماء متبرکه،‌ بخش پوستر با سه موضوع آیه بسم‌‌الله، اسماء الحسنی، ادعیه و مناجات کوتاه و رمضان می‌شود.

نمایشگاه در دو بخش نمایش همگانی و نمایش افتخاری برگزار می‌شود. بخش نمایش همگانی شامل کلیه آثار انتخاب شده توسط کمیته انتخاب بین المللی است. بخش نمایش افتخاری شامل آثار مهمانان افتخاری و اساتید پیشکسوت خوشنویسی و نقاشیخط با موضوع آیه مبارک بسم الله و ادعیه و مناجات کوتاه است که از قبل به وسیله فراخوان رسمی انتخاب و دعوت می‌شوند.

آثاری ارسالی به این جشنواره باید در طول سال 92 خلق شده باشد و در هیچ جشنواره دیگری شرکت داده نشده باشد.

هر هنرمند می‌تواند در هر بخش گرافیک حداکثر 4 اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

شرکت تمامی ادیان توحیدی در بخش های مختلف جشنواره آزاد است. آثار بخش گرافیک می تواند به صورت کالیگرافیک یا خوشنویسانه، آیکونیک یا تصویری (شمایلی)، تایپوگرافیک یا حروفچینانه و هند راینینگ یا دست نویسانه باشد و آثاربخش پوستر (آیه بسم الله، اسماء الحسنی و اسماء متبرکه) و رمضان حتما باید به گونه ای باشند که بتواند با مخاطبان رابطه بصری و معنایی ایجاد کند به این معنا که در پوستر‌ها به وجه رسانه‌ای بودن، پیام‌رسانی و کاربردی بودن پوستر‌ها توجه شود. در ضمن ذکر عنوان ( یازدهمین جشنواره بین المللی بسم الله ) در این دو موضوع پوستر ضروری است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره از 25 فروردین ماه سال 93 تا 25 اردیبهشت ماه سال 92 مهلت دارند آثارشان را به دبیرخانه ارسال کنند.

این آثار 5 تا 10 خردادماه داوری خواهد شد و در تیرماه و مردادماه سال 93 همزمان با ماه مبارک رمضان نمایشگاهی از آثار راه یافته به جشنواره برپا خواهد شد.

مسئول جشنواره و اکسپو آثار محمدرضا کمره‌ای است و فریدون مردانی دبیری جشنواره را بر عهده دارد.

نفر اول هر بخش: تندیس ،لوح افتخار و 30.000.000 ریال - نفر دوم هر بخش :تندیس،لوح افتخار و 20.000.000 ریال - نفر سوم هر بخش: تندیس، لوح افتخار و 10.000.000 ریال در نظر گرفته شده است.

جایزه مؤسسه به یک اثر ویژه به مبلغ 40.000.000 ریال نیز از دیگر جوایز این جشنواره است. آثار بخش اکسپوی جشنواره در صورت تمایل هنرمندان به نفع افراد کم بضاعت مبتلا به سرطان به فروش خواهند رسید.

نمایشگاه به‌صورت دوره‌ای در مجامع هنری و بین‌المللی به نمایش گذاشته خواهد شد.