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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

قاسمی زاده:

ناهماهنگی ادارات حفار با شهرداری سبب کندی اجرای پروژه ها در آبادان شده است

ناهماهنگی ادارات حفار با شهرداری سبب کندی اجرای پروژه ها در آبادان شده است

آبادان – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر آبادان گفت: متاسفانه ناهماهنگی ادارات حفار با شهرداری همچون گاز و آبفا سبب کندی و تاخیر در اجرای پروژه های شهری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاسمی زاده صبح امروز در جلسه علنی بررسی بودجه پیشنهادی سال 93 شهرداری، افزود: به منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به شهروندان باید ارتباط و تعامل منسجم تر و بهتری بین دستگاههای با شهرداری وجود داشته باشد.
 
وی اظهار کرد: مردم چون شهرداری را می شناسند پس مطالباتشان را فقط از آن می خواهند و این در حالیست که بسیاری از مشکلاتی در بخش خدمات شهری رخ می دهد حاصل انجام کار ناهماهنگ دستگاههای حفار است. انتظارات مردم زیاد نیست و باید به آنها توجه شود.
 
عضو شورای شهر آبادان با تاکید بر آنکه شهرداری باید به به تعهدات خود عمل کند، تصریح کرد: در مواردی که کوتاهی از سوی مدیر و یا مجریان در انجام پروژه ها رخ می دهد باید افراد مورد مواخذه قرار گیرند.
 
وی یادآور شد: دغدغه تمامی اعضای شورا بحث نظارت بر عملکرد شهرداری است، متاسفانه محدود بودن بودجه شهرداری و تکمیل نشدن پروژه های پیش بینی شده موجب شده تا شهرداری از امتیار کمی در سطح عمومی برخوردار باشد.
 
قاسمی زاده افزود: چنانچه همان موجودی اندک را هم دستگاههای نظارتی و کنترلی با جدیت ، دلسوزانه و از سر وجدان کنترل و نظارت کنند به طور قطع رضایتمندی را در میان مردم ایجاد خواهند کرد.
 
عضو شورای شهر آبادان اظهار کرد: کارها باید به طور جهادی صورت گیرد و مدیران در تمامی مراحل کاری در صحنه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: مردم آبادان بهبودی شهرشان را به چشم نخواهند دید مگر آنکه مسئولان به صورت جهادی وارد عرصه کار شوند.

کد مطلب 2222512

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