ناهماهنگی ادارات حفار با شهرداری سبب کندی اجرای پروژه ها در آبادان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاسمی زاده صبح امروز در جلسه علنی بررسی بودجه پیشنهادی سال 93 شهرداری، افزود: به منظور ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به شهروندان باید ارتباط و تعامل منسجم تر و بهتری بین دستگاههای با شهرداری وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: مردم چون شهرداری را می شناسند پس مطالباتشان را فقط از آن می خواهند و این در حالیست که بسیاری از مشکلاتی در بخش خدمات شهری رخ می دهد حاصل انجام کار ناهماهنگ دستگاههای حفار است. انتظارات مردم زیاد نیست و باید به آنها توجه شود.

عضو شورای شهر آبادان با تاکید بر آنکه شهرداری باید به به تعهدات خود عمل کند، تصریح کرد: در مواردی که کوتاهی از سوی مدیر و یا مجریان در انجام پروژه ها رخ می دهد باید افراد مورد مواخذه قرار گیرند.

وی یادآور شد: دغدغه تمامی اعضای شورا بحث نظارت بر عملکرد شهرداری است، متاسفانه محدود بودن بودجه شهرداری و تکمیل نشدن پروژه های پیش بینی شده موجب شده تا شهرداری از امتیار کمی در سطح عمومی برخوردار باشد.

قاسمی زاده افزود: چنانچه همان موجودی اندک را هم دستگاههای نظارتی و کنترلی با جدیت ، دلسوزانه و از سر وجدان کنترل و نظارت کنند به طور قطع رضایتمندی را در میان مردم ایجاد خواهند کرد.

عضو شورای شهر آبادان اظهار کرد: کارها باید به طور جهادی صورت گیرد و مدیران در تمامی مراحل کاری در صحنه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: مردم آبادان بهبودی شهرشان را به چشم نخواهند دید مگر آنکه مسئولان به صورت جهادی وارد عرصه کار شوند.