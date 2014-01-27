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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

قاسمی فرزاد خبر داد:

50 پروژه عمرانی طی دهه فجر در شهرستان پاکدشت افتتاح می شود

50 پروژه عمرانی طی دهه فجر در شهرستان پاکدشت افتتاح می شود

پاکدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار پاکدشت از افتتاح و بهره برداری 50 پروژه عمرانی و خدماتی طی دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه ستاد دهه فجر شهرستان پاکدشت صبح امروز با حضور قاسمی فرزاد فرماندار، حجت الاسلام لزومی امام جمعه شهرستان، معاون سیاسی فرماندار و مسئولین کمیته های دهه فجر در حوره علمیه امام جعغر صادق(ع) برگزار شد.

در این جلسه فرماندار پاکدشت ضمن تبریک سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به پیشرفتهای گسترده ایران اسلامی در بخشهای مختلف طی 34 سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: تمامی این پیشرفتها نتیجه پایمردی، صبر و استقامت، بصیرت و ولایت مداری ملت بزرگ ایران است.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: دهه فجر یادآور روزهایی است که ملت سرافراز ایران با لبیک به ندای امام راحل(ره) بینانگذار جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر وحدت و همدلی، انقلاب اسلامی را به سر منزل مقصود رساندند.

این مسئول با بیان اینکه استقلال و آزادی امروز کشور مرهون از خودگذشتگی فرزندان این انقلاب است، عنوان کرد: در این رهگذر باید علاوه بر پاسداری از ارزشهای والا و ماندگار انقلاب اسلامی، وحدت میان مردم و مسئولان بیش از پیش تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر امسال باید با شکوه خاصی برگزار شود، یادآور شد: فضای شهر و روستا و ادارات باید به نحو مناسبی آذین بندی شود چون مقدمه ای برای حضور پرشور وگسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن است که این حضور پرشور باعث یاس و نا امیدی دشمنان نظام خواهد شد.

فرماندار پاکدشت بر سهیم شدن آحاد مردم در برنامه های دهه فجر نیز تاکید کرد و گفت: انقلاب ما مردمی است و برنامه های این دهه هم باید کاملا مردمی باشد و با کیفیت خوبی برگزار شود همچنین برای بزرگداشت این ایام همه دستگاه ها و مجریان باید بصورت هماهنگ امور را انجام دهند.

وی با اشاره به برنامه های متنوع در دهه فجر امسال در پاکدشت اعلام کرد: طی دهه فجر امسال بیش از 50 پروژه با اعتباری بالغ بر 218 میلیارد ریال در سطح شهر و روستاهای شهرستان در زمینه های مختلف افتتاح و یا کلنگ زنی خواهد شد که  مهمترين اين پروژه‌ها در بخشهاي ورزشي،‌ عمران‌ شهري، فرهنگي، عمران روستایی و كشاورزی، تامین برق مسکن مهر، راه و شهرسازی است.

این مسئول اظهار داشت: از این تعداد پروژه 23 پروژه عمران شهری در شهرهای پاکدشت، شریف آباد و فرون آباد، 11 پروژه کشاورزی و دامپروری، 10 پروژه در حوزه شرکت برق، یک پروژه در حوزه راه و شهرسازی، افتتاح دو ساختمان دهیاری مربوط به بخشداری شریف آباد و سه پروژه فرهنگی عمرانی در حوزه سپاه پاکدشت است.

کد مطلب 2222515

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