۵۰ مدرسه و خانه قرآن در خرم آباد فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصوری صبح دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت یادگیری آموزش قرآن در بین نوجوانان و جوانان 50 موسسه و خانه‌ قرآن شهری و روستای در این شهرستان فعالیت دارند.

وی افزود: خانه‌های قرآنی در شهر و روستاها با هماهنگی دارالقرآن و اتحادیه قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی به امر تدریس سطوح مختلف قرآن و مهارت‌آموزی آن اشتغال دارند.

حجت الاسلام منصوری تصریح کرد: این خانه های قرآنی با استفاده از شیوه‌های نوین یاددهی و بهره‌گیری از اساتید قرآنی در این زمینه تلاش می‌کنند که تا به حال موفقیت‌های زیادی را نیز کسب کرده اند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد اظهار داشت: با توجه به اهمیت یادگیری آموزش قرآن در بین نوجوانان وجوانان اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان از خانه‌ های قرآنی شهر و روستاها و همچنین مراکز آموزش قرآن حمایت و کمک می‌ کند.

وی تصریح کرد: جامعه ما امروز بیش از نگاه صوری و ظاهری به مفاهیم و اندرز‌های قرآنی به درک و فهم بیشتر از معانی قرآن نیاز دارد تا یک باور واقعی دراین زمینه در نگرش‌ها و رفتارها و سلوک اجتماعی شکل بگیرد.