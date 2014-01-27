۵۰ مدرسه و خانه قرآن در خرم آباد فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام منصوری صبح دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت یادگیری آموزش قرآن در بین نوجوانان و جوانان 50 موسسه و خانه قرآن شهری و روستای در این شهرستان فعالیت دارند.
وی افزود: خانههای قرآنی در شهر و روستاها با هماهنگی دارالقرآن و اتحادیه قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی به امر تدریس سطوح مختلف قرآن و مهارتآموزی آن اشتغال دارند.
حجت الاسلام منصوری تصریح کرد: این خانه های قرآنی با استفاده از شیوههای نوین یاددهی و بهرهگیری از اساتید قرآنی در این زمینه تلاش میکنند که تا به حال موفقیتهای زیادی را نیز کسب کرده اند.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خرم آباد اظهار داشت: با توجه به اهمیت یادگیری آموزش قرآن در بین نوجوانان وجوانان اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان از خانه های قرآنی شهر و روستاها و همچنین مراکز آموزش قرآن حمایت و کمک می کند.
وی تصریح کرد: جامعه ما امروز بیش از نگاه صوری و ظاهری به مفاهیم و اندرزهای قرآنی به درک و فهم بیشتر از معانی قرآن نیاز دارد تا یک باور واقعی دراین زمینه در نگرشها و رفتارها و سلوک اجتماعی شکل بگیرد.
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