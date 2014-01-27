زمينه براي حضور قهرمانان ورزشي در مديريت هاي اين حوزه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار داشت: بايد زمينه و فرصت هاي بهتري در راستاي استفاده از نيروهاي توانمند و ورزشكار در عرصه هاي مديريتي اين حوزه در استان كردستان فراهم شود چرا كه با عملي كردن اين مهم زمينه براي توسعه ورزش كردستان در تمامي بخش ها فراهم مي شود.

وی افزود: ورزش به عنوان یک بازوی قوی در هر جامعه ‌ای شناخته شده است و اهمیت دادن به این امر امنیت جامعه را به دنبال دارد و به همين دليل لازم است كه در اين بخش اقدامات و فعاليت هاي بهتري در حوزه ورزش در استان كردستان باشيم.

فرماندار سقز بیان کرد: ورزش در جلوگیری از آسیب های اجتماعی نقش بسزایی دارد و برنامه ریزی برای جذب جوانان به ورزش می تواند فتنه های دشمنان را خنثی کند و همزمان با اين مهم فرصت هاي بهتري را در راستاي تامين سلامت جامعه فراهم كند.

فخری با اشاره به این مطلب که شهرستان سقز ظرفیت های و پتانسیل های بالایی در حوزه ورزش دارد، یادآور شد: فراهم ساختن زیر ساخت ها ی ورزش در این شهرستان و بهره گیری از ظرفیت های موجود می تواند ارتقای ورزش شهرستان سقز را به دنبال داشته باشد.

وي حمايت از هيئت هاي ورزشي و تلاش براي توسعه فعاليت هاي ورزشي را يكي از نيازهاي اصلي در شهرستان سقز عنوان كرد و گفت: همكاري و تعامل بين ادارات ورزش و جوانان با ورزشكاران و فعالان اين حوزه يك نياز ضروري است و انتظار مي رود كه در دوره جديد بيش از گذشته به اين مهم توجه شود تا شاهد توسعه ورزش در كردستان و شهرستان سقز نيز باشيم.

تقویت ورزش روستایی در كردستان ضروری است

در ادامه این جلسه مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: تمامی شهرستان های استان در بحث ورزش روستایی حرفی برای گفتن دارند و می توانند در مسابقات ملی مقدرانه حضور داشته باشند از این رو تقویت ورزش روستایی در استان كردستان با توجه به ظرفيت هاي موجود امري ضروری است.

حامد جولایی اظهار داشت: در حال حاضر در بحث زمین های روستایی در شهرستان ها مشکلاتی وجود دارد که انتظار می رود با تملک زمین ها و رفع موانع بتوانیم گام های اساسی را در توسعه ورزش استان برداریم و شرايط براي توسعه ورزش روستايي در كردستان فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از جذب اعتبار لازم برای بهره ‌برداری از سالن 1200 نفره و استخر شنا مصوبات سفر مقام معظم رهبری در شهرستان سقز خبر داد و گفت: در همين راستا انتظار داريم كه در اعتبارات سال آينده استان كردستان سهم بخش ورزش افزايش يابد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان در پايان افزود: سیاست وزارت ورزش و جوانان تأمین بودجه برای طرح‌ هایی است که دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر از 50 درصد هستند و این مسئله با توجه به قول مساعد وزیر در ماه گذشته عملیاتی می شود.