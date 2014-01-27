ثبت نام از داوطلبان شرکت در پانزدهمین مسابقات ملی مهارت آغاز شد

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثبت نام از داوطلبان شرکت در مرحله شهرستانی پانزدهمین مسابقات ملی مهارت انتخابی چهل و سومین مسابقات جهانی برزیل از یکم بهمن ماه آغاز شده و تا دهم اسفند ادامه دارد.

وی در این زمینه ادامه داد: مرحله شهرستانی این مسابقات در دو بازه زمانی برگزار می‌شود به طوری که کسانی که از یکم تا دهم بهمن ماه ثبت نام کنند 26 بهمن ماه زمان آزمون آن ها است و دسته ای دیگر که در بازه زمانی 26 بهمن ماه تا دهم اسفند ثبت نام کنند، 23 اسفند زمان برگزاری آزمون این گروه است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با اشاره به شرایط سنی شرکت کنندگان بیان داشت: داوطلبان رشته‌های ساخت و تولید تیمی و مکاترونیک باید متولدین 11/10/68 و پس از آن بوده و داوطلبان سایر رشته‌ها متولدین 11/10/71 و پس از آن باشند.

عطارنیا با بیان این که در این دوره از مسابقات از داوطلبان 30 رشته آموزشی ثبت نام می‌شود، افزود: علاقمندان برای اطلاع از جزئیات رشته‌ها و همچنین ثبت نام می‌توانند به پورتال اطلاع رسانی آموزش فنی و حرفه ای استان قم به نشانی www.qomtvtoportal.ir مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: مرحله شهرستانی این مسابقات به صورت کتبی برگزار می‌شود و برگزیدگان آن به مرحله استانی راه می‌یابند و این مرحله در دو بخش کتبی و عملی اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای قم با اشاره به برگزاری مرحله کشوری در شهریورماه سال آینده ابراز کرد: چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت سال 2015 در برزیل برگزار می‌شود.

