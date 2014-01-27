برنامه های دهه فجر باید مبتنی بر امیدبخشی و بر مردم محوری استوار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی رودسری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر با اشاره به گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر افزود: دهه فجر یادآور رشادت ها و مجاهدت های مردم عزیز در سرنگونی رژیم طاغوت و جانفشانی شهدای عزیز است که برای به ثمر رسیدن این انقلاب زحمات زیادی کشیدند و باید جهت تبیین درست و هر چه بهتر این زحمات و انتقال آن به نسل جوان انقلاب تلاش مضاعف شود.

وی همچنین از افتتاح 89 پروژه عمرانی با اعتباری افزون بر 110 میلیارد ریال و پنج پروژه کلنگ زنی با اعتباری افزون بر 35 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی طی دهه فجر در این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: علاوه بر این بیش از 70 برنامه فرهنگی، ورزشی، آموزشی و یادواره شهدا طی این ایام در منطقه برگزار خواهد شد.



فرماندار رودسر از برگزاری دو یادواره استانی در این شهرستان اشاره کرد و گفت: یادواره شهدای حوزه شهری استان در رودسر و یادواره شهدای حوزه روستایی در سرولات چابکسر در این ایام برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 18 اداره و نهاد در دهه فجر امسال پروژه قابل افتتاح خواهند داشت، یادآورشد: از لحاظ تعداد پروژه ها شرکت توزیع برق با 29 پروژه و از لحاظ میزان اعتبار شهرداری رودسر با 28 میلیارد ریال بیشترین میزان اعتبار پروژه های دهه فجر امسال را به خود اختصاص داده اند.