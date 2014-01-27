2500 برنامه فرهنگی و هنری دهه فجر در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش صبح دوشنبه در دومين جلسه كميته فرهنگی و هنری ستاد گراميداشت دهه‌ فجر انقلاب اسلامي گفت: انقلاب ایران مرهون اتحاد و همدلی همه مردم در عرصه های مختلف است که با وجود تمام مشکلات همچنان مسیر خود را طی کرده و روز به روز در رسیدن به اهداف و برنامه های خود موفق تر است.

هادی فیض منش با بیان اینکه امروزه به واسطه عظمت و بزرگی انقلاب دشمنان بزرگتری نیز داریم و برای شناساندن انقلاب به نسل های جدید بخصوص جوانانی که پیشینه ای از آن زمان ندارند باید برنامه ریزی مناسب داشت، گفت: از اینرو برنامه های فرهنگی و هنری در این مهم تاثیر بیشتری داشته و باید با استفاده از ابزار فرهنگ و هنر در ترسیم اهداف والای انقلاب تلاش کرد.

وی اظهار داشت: با برنامه‌ريزي و هماهنگي صورت گرفته با سایر ارگان ها و ادارات این کمیته همزمان با سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي بیش از 2500 برنامه فرهنگی و هنری از جمله جشن های مختلف مردمی و جشنواره های تخصصی این حوزه را در استان همدان برگزار خواهد کرد.

فیض منش با بيان اينكه انقلاب اسلامي يك انقلاب مردمي است و هر چقدر مشارکت مردم در برگزاری این مراسم و جشن های بیشتر باشد به اهداف خود نزدیک تر هستیم، گفت: باید این مراسم با رویکرد و محوریت مردمی و بوسیله آنها صورت پذیرد چراکه در این صورت ماندگاري آن نیز بیشتر خواهد بود.

معاون فرهنگی و هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با بیان اینکه در برنامه ریزی برنامه های دهه فجر امسال این کمیته سعی شده با توجه به تنوع آنها این برنامه ها در ساعاتی برگزار شوند که عموم مردم بتوانند استفاده لازم را از آن داشته باشند، افزود: برخی از این برنامه ها شامل برپایی 50 جشن مردمی در مساجد شامل مسابقات مختلف، سخنرانی، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، تجلیل و اهدای جوایز است.

وی از برگزاری جشنواره موسیقی سنتی فجر بنام شب های موسیقی همدان 26 تا 28 بهمن ماه در فرهنگسرای ابن سینا خبر داد و گفت: جشنواره ادبی استان همدان با موضوع انقلاب 18 بهمن ماه برگزار می شود و اکران همزمان فیلم های جشنواره بین المللی فیلم فجر از 15 تا 25 بهمن ماه در سه سانس نیز از دیگر برنامه هاست.

فیض منش ادامه داد: برگزاری نمایشگاه کتاب، عکس انقلاب و مطبوعات در مجتمع های فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز از دیگر برنامه های این ایام است.