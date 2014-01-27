  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۱

پارسیان نژاد مطرح کرد:

ضعف تولید پیام و محتوا در دستگاههای فرهنگی/هویت بومی در خطر فراموشی است

ضعف تولید پیام و محتوا در دستگاههای فرهنگی/هویت بومی در خطر فراموشی است

یاسوج – رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تولید پیام و محتوا در دستگاههای فرهنگی استان ضعیف است.

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی توسعه اخلاق در جامعه بود که این مهم یکی از مهمترین رسالتهای دستگاههای فرهنگی است.

وی بیان کرد: با این حال کارهای فاخر و جریان سازی که بتواند در راستای رسالتها و اهداف این دستگاهها باشد کمتر دیده می شود.

پارسیان نژاد با بیان اینکه از تولیدات فرهنگی غفلت کرده ایم، اظهار داشت: سهم این استان هم اکنون از تولیدات فرهنگی تنها 76صدم درصد است.

رئیس حوزه هنری استان تصریح کرد: تا فرصتهایی را برای رشد تولیدات فرهنگی ایجاد نکنیم، نمی توانیم شاهد توسعه فرهنگی باشیم.

پارسیان نژاد تاکید کرد: اگر می توانستیم نیاز جامعه را از لحاظ محتوای فرهنگی برطرف کنیم شاهد کج روی ها و ناهنجاریها در جامعه نبودیم.

وی بیان داشت: سرمایه های فرهنگی جامعه مورد غفلت قرار گرفته اند و ظرفیتهای فرهنگی در خدمت جامعه نیستند.

هویت بومی استان در خطر فراموشی است

 این مسئول فرهنگی همچنین با بیان اینکه از عرصه فرهنگ و هویت بومی نیز غافل شده ایم، گفت: هویت بومی این استان در معرض خطر فراموشی است.

پارسیان نژاد به گویش لری این استان به عنوان یکی از مشخصه های فرهنگی اشاره کرد و بیان داشت: اگر نسبت به احیای آن نپردازیم در دهه های آینده این گویش به فراموشی سپرده می شود.

وی همچنین گفت: پیشینه فرهنگی این استان زیاد است و باید با حفظ و احیای خرده فرهنگ ها، این پیشینه را حفظ کنیم.

وی همچنین خواستار تدوین نظام ارزشیابی برای دستگاههای فرهنگی استان شد.

 

کد مطلب 2222528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها