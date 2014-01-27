ضعف تولید پیام و محتوا در دستگاههای فرهنگی/هویت بومی در خطر فراموشی است

رضا پارسیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی توسعه اخلاق در جامعه بود که این مهم یکی از مهمترین رسالتهای دستگاههای فرهنگی است.

وی بیان کرد: با این حال کارهای فاخر و جریان سازی که بتواند در راستای رسالتها و اهداف این دستگاهها باشد کمتر دیده می شود.

پارسیان نژاد با بیان اینکه از تولیدات فرهنگی غفلت کرده ایم، اظهار داشت: سهم این استان هم اکنون از تولیدات فرهنگی تنها 76صدم درصد است.

رئیس حوزه هنری استان تصریح کرد: تا فرصتهایی را برای رشد تولیدات فرهنگی ایجاد نکنیم، نمی توانیم شاهد توسعه فرهنگی باشیم.

پارسیان نژاد تاکید کرد: اگر می توانستیم نیاز جامعه را از لحاظ محتوای فرهنگی برطرف کنیم شاهد کج روی ها و ناهنجاریها در جامعه نبودیم.

وی بیان داشت: سرمایه های فرهنگی جامعه مورد غفلت قرار گرفته اند و ظرفیتهای فرهنگی در خدمت جامعه نیستند.

هویت بومی استان در خطر فراموشی است

این مسئول فرهنگی همچنین با بیان اینکه از عرصه فرهنگ و هویت بومی نیز غافل شده ایم، گفت: هویت بومی این استان در معرض خطر فراموشی است.

پارسیان نژاد به گویش لری این استان به عنوان یکی از مشخصه های فرهنگی اشاره کرد و بیان داشت: اگر نسبت به احیای آن نپردازیم در دهه های آینده این گویش به فراموشی سپرده می شود.

وی همچنین گفت: پیشینه فرهنگی این استان زیاد است و باید با حفظ و احیای خرده فرهنگ ها، این پیشینه را حفظ کنیم.

وی همچنین خواستار تدوین نظام ارزشیابی برای دستگاههای فرهنگی استان شد.