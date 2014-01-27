اجرای 240 ویژه برنامه دهه مبارک فجر در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور کتانباف با بیان این خبر اظهار داشت: مدیریت شهری منطقه 20 برای گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 240 ویژه برنامه فرهنگی و ورزشی پیش بینی کرده است که با مشارکت شهروندان انقلابی و ولایت مدار شهرری در مساجد، مدارس، مراکز فرهنگی و بوستان های پرتردد اجرا می شود.



این مسئول، به آذین بندی و تبلیغات محیطی با مضامین انقلابی در معابر شهری و میادین مهم منطقه 20 اشاره کرد و افزود: برنامه های مناسبتی دهه فجر امسال با گلباران کردن جایگاه جلوس حضرت امام(ره) در بهشت زهرا(س) و پذیرایی از حاضران در حالی آغاز می شود که عطرافشانی مزار شهدای انقلاب و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران از اقدامات مدیریت شهری در این دهه خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه بخش اعظم فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی محله ها با مشارکت مدیران محله و شهروندان انجام می شود، اعلام کرد: برپایی شب خاطره، شب شعر، نمایش های انقلابی، همایش میثاق با انقلاب، پخش فیلم و نمایشگاه کتاب وعکس انقلاب از دیگر برنامه های مناسبتی مدیریت شهری است که همزمان با دهه مبارک فجر در محله های 20 گانه این منطقه انجام خواهد شد.



کتانباف به تقارن جشن میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با مجموعه جشن های انقلاب نیز اشاره کرد و اظهار داشت: برپایی مراسم مستقل راهپیمایی 22 بهمن در شهرری از مهمترین برنامه هایی است که تمهیدات لازم در زمینه استقرار ایستگاه های فرهنگی و زیباسازی مسیر پیش بینی شده است.



شهردار منطقه 20 تهران، حفظ آرمانهای انقلاب و انتقال صحیح آن به نسل چهارم انقلاب را از مهمترین اهداف ویژه برنامه های یاد شده برشمرد و یادآور شد: نواختن زنگ انقلاب در مدارس، برپایی تور انقلاب و بازدید از مراکزی نظیر کاخ سعدآباد، موزه عبرت، زندان ها و...از دیگر اقداماتی است که همزمان با ایام مبارک دهه فجر برای دانش آموزان انجام می شود.



