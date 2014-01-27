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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

ربیعی:

نگران خشکی تالاب سرخرود هستیم/ مشکلی در زمینه تغذیه پرندگان نداریم

نگران خشکی تالاب سرخرود هستیم/ مشکلی در زمینه تغذیه پرندگان نداریم

ساری - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول حیات وحش حفاظت محیط زیست مازندران گفت: نگران کم آبی و خشک شدن تالاب سرخرود برای ادامه زمستان گذرانی پرندگان مهاجر هستیم.

کوروش ربیعی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه اراضی که پرندگان مهاجر در سرخرود در آن بسر می برند، متعلق به محط زیست نیست و کشارزی است، اظهار داشت: عدم بارندگی در روزهای اخیر سبب شده تا نگرانی خشک شدن تالاب و کم آبی آن باشیم.

وی اظهار داشت: پای کوتای قو توان نگهداری وزن بالای 10 کیلوگرم قو را ندارد و خشکی آب تالاب و کم آبی آن برای پرنده مشکلاتی ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: در ماه اخیر شاهد بارش کم در استان بودیم که بارندگی کم، شرایط نامناسبی را در این تالاب سرخرود ایجاد کرده است.

ربیعی گفت:  قوها نمی توانند به منابع گیاهی موجود در اراضی اکتفا کنند و این منابع پایان می یابد و در این راستا، برای تامین غذای پرندگان برنامه ریزی شده است.

کارشناس مسئول حیات وحش حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به اینکه نگرانی بابت تامین غذای پرندگان مهاجر نداریم گفت: از منابع اداره کل و سامان و استان برای تامین غذایی پرندگان استفاده می کنیم و در عین حال از کمکهای افرا علاقمند به حیات وحش نیز بهره گیری می کنیم.

ربیعی بیان داشت: هر شب تغذیه پرندگان انجام می شود و نگران تغذیه پرندگان نیستیم.

وی با اشاره به درپیش بودن فصل کشت و کار در اراضی شالیزی و شخم اراضی گفت: با مالکان اراضی کشاورزی صحبت شده تا برای حفظ تنوع ارزشمند زیستی، شخم و شیار اراضی را دیرتر انجام دهند.

ربیعی با بیان اینکه قوها پرندگان مهاجر هستند، اظهار داشت: با سرمای هوا این پرندگان به منطقه مهاجرت می کنند و در ماه پایانی سال نیز به مناطق دیگر سفر می کنند.

به گزارش مهر، بیش زا پنج هزار قو و پرنده مهاجر برای زمستان گذرانی به تالابهای شهرستان محمودآباد مهاجرت کرده اند.

کد مطلب 2222532

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