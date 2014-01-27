توسعه گردشگری در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت/ ساخت شهر ویلا در مینوشهر

سید مرتضی نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر از سابقه خوبی در بحث گردشگری، تاریخی، فرهنگی و حتی دفاع مقدس برخوردار هستند از این رو توجه به این بخشها می تواند علاوه بر جذب سرمایه گذار توسعه گردشگری را نیز به همراه داشته باشد.

وی از وجود رودخانه، نخلستانهای بکر، بناهای تاریخی ، موزه جنگ، یادمانهای شلمچه و والفجر 8 و نزدیکی به تالاب بین المللی شادگان به عنوان برخی از پتانسیلهای موجود این شهرها در بخشهای یاد شده ذکر کرد و اظهار کرد: در زمان حاضر در حال تدوین برنامه ی جامع گردشگری با هدف جذب گردشگر و جلب سرمایه گذاران و بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری منطقه هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به وجود سه رودخانه اروند و بهمشنیر در آبادان و کارون در خرمشهر بر رونق گردشگری آبی در منطقه تاکید کرد و تصریح کرد: برای این منظور اقدامات اولیه برای استفاده بهینه از این پتانسیل خدادادی انجام شده است.

نعمت زاده با تاکید بر احیای گردشگری منطقه ای و بومی به منظور بهره وری حتی در سطح ملی و بین المللی یادآور شد: در این راستا باید از تمامی امکانات و ابزار موجود در جهت توسعه گردشگری استفاده کنیم.

وی گفت: در زمان حاضر با کارگیری مشاوران توانمند و طراحی برنامه های میان مدت و بلند مدت که جنبه عملیاتی دارند کارها در حال پیگیری و انجام است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وسعت دو هزار هکتاری مینو شهر (در زبان عامیانه جزیره مینو) در فاصله 10 کیلومتری خرمشهر افزود: طبیعت بکر و سراسر پوشیده از نخلستان این منطقه اين جزيره را به اكوسيستم مناسبی برای زيست پرندگان مهاجر تبدیل کرده است.

نعمت زاده اظهار کرد: به دنبال احیای این منطقه در قالب گردشگری هستیم برای این منظور در بخشهایی از آن ویلاهایی تحت عنوان شهر ویلا احداث می شود که می تواند مورد استفاده و حتی خرید توسط گروههای مختلف اعم از ورزشکار، هنرمند و سرمایه گذار قرار گیرد.

به گفته وی ساخت بازارها و مراکز تجاری در این منطقه نیز دیده شده است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و حضور پر تعداد میهمانان نوروزی در منطقه تصریح کرد: در صدد تهیه پکیج های مشخص مسافرتی برای میهمانان هستیم که بر این اساس مناطق مختلف گردشگری، تاریخی، مذهبی و دفاع مقدس موجود منطقه در قالب بروشور به آنان معرفی و شناسانده می شود .

وی از تمامی مسئولان و مردم شهرهای آبادان و خرمشهر خواست تا با کمک و همراهی یکدیگر در جهت ارائه یک تصویر خوب و ماندگار از منطقه به میهمانان نوروزی و مسافران تلاش کنند.