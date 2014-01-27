صدور حکم برای فروشندگان گوشت های آلوده در بهبهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر کریمی پور اظهار داشت: اواخر شهریور ماه امسال دو نفر متهم به هویت ص. ب و الف. الف که اقدام به سلاخی گاوهای مردار در پشت گاوداری های شهرک صنعتی بهبهان می کردند؛ دستگیر شدند و در تحقیقات بعدی، فرد دیگری به هویت س. الف به اتهام همکاری با متهمان در انتقال گوشت های آلوده، دستگیر شد.

وی ادامه داد: با استعلام از دامپزشکی و تحقیقات آنان، مشخص شد که لاشه کشف شده متعلق به یک رأس گاو مردار می باشد که علت مرگ آن، بیماری عفونی بوده است.

کریمی پور گفت: متهمان اقرار کردند که چندین بار اقدام به جدا کردن گوشت لاشه های مردار از گاوهایی که در بیابان رها شده اند نموده اند و به بعضی کبابی ها و قصابی های شهرستان فروخته اند.

وی افزود: پس از رسیدگی قانونی به پرونده، دادگاه متهم ص.ب را به اتهام کلاهبرداری و تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق هفت مرحله جمع آوری و سلاخی گاوهای مردار و .... به هفت سال حبس تعزیری (دو سال اول در زندان کارون و مابقی در زندان بهبهان) و محرومیت از اشتغال به کار در شش سال اول محکومیت و متهمان س.الف و الف.الف را به اتهام معاونت در کلاهبرداری و معاونت در تهدید علیه بهداشت عمومی، هرکدام به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. که در یک سال اول محکومیت، متهمین محروم از اشتغال شده اند و یک سال دیگر آنان تعلیق شده است.